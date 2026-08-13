Mercato : Zinedine Zidane officialise le staff des Bleus !

La Fédération Française de Football a enfin dévoilé ce jeudi matin une grande partie du nouveau staff de l’Équipe de France. Cette annonce intervient deux semaines après la nomination officielle de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, le 28 juillet dernier.

EDF : la composition du staff de Zinedine Zidane

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C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est enfin arrivé. La Fédération Française de Football a annoncé ce jeudi un premier visuel du tout nouveau staff de l’Équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane.

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Pour rappel, Zinédine Zidane a été officiellement nommé sélectionneur des Bleus le 28 juillet dernier pour remplacer l’emblématique Didier Deschamps, comme prévu après la Coupe du monde 2026. Lors de sa présentation devant la presse, le président de la FFF Philippe Diallo a annoncé que le nouveau sélectionneur des Bleus avait paraphé un contrat allant jusqu’en 2030 et que la composition du staff sera dévoilée en septembre. Deux semaines plus tard, nous avons un premier aperçu.

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Même si l’entièreté du staff n’est pas encore définitive, une chose est sûre : certains noms risquent de vous être familiers.

Zidane entouré de plusieurs fidèles

Pour sa grande première en tant que sélectionneur de l’Équipe de France, Zinédine Zidane a décidé de faire appel à des personnalités de confiance pour composer son staff technique.

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Pour commencer, Zinédine Zidane a décidé de faire appel à ses deux irremplaçables lieutenants : David Bettoni et Hamidou Msaidie. Le premier occupera le poste d’entraîneur adjoint, tandis que le second épaulera Zidane en tant qu’assistant coach. Fidèles compagnons de route de « Zizou », David Betonni et Hamidou Msaidie avaient déjà occupé ces postes lorsque Zidane était alors entraîneur du Real Madrid entre 2016 et 2018, puis entre 2019 et 2021.

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À noter aussi la présence de Grégory Dupont pour occuper le poste de conseiller stratégie et performance. Ce dernier fut le préparateur physique de Zinédine Zidane au Real Madrid entre 2019 et 2021. L’ancien préparateur physique du LOSC, avait quitté Didier Deschamps et le staff tricolore après la Coupe du monde 2018 pour rejoindre Zidane un an plus tard à la Casa Blanca. Enfin, Stéphane Plancque est nommé observateur. Tandis que Farid Tabet et Clément Ybert, seront en charge respectivement de l’analyse des data et des vidéos.

Mais le nom le plus marquant du communiqué dévoilé aujourd’hui est celui d’un nom bien connu par le grand public : Fabien Barthez.

Fabien Barthez : le retour d’un héros

Le poste qu’occupera Fabien Barthez dans le staff de l’équipe de France n’est pas une surprise. En effet, l’ancien gardien et champion du monde en 1998 reprend du service, mais cette fois-ci en tant qu’entraîneur des gardiens. L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille succède ainsi à Franck Raviot, qui occupait le poste d’entraîneur des gardiens depuis 2010.

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L’ancien coéquipier de Zidane en Bleus, avait déjà été promu conseiller technique des gardiens sous Laurent Blanc entre 2010 et 2012, et avait même participé à quelques événements à Clairefontaine sous Didier Deschamps. L’Ariégeois aura la lourde tâche de faire progresser des jeunes gardiens internationaux comme Robin Risser, en apportant son expérience d’ancien gardien.

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Fabien Barthez n’est pas la seule figure marseillaise à faire son arrivée. En effet, le marseillais Hervé Collado occupera le poste de médecin de l’Équipe de France, une fonction qu’il connaît parfaitement.

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En attendant l’officialisation du nouveau staff des Bleus en septembre, cette première annonce nous donne un premier avant-goût plus que satisfaisant. Le staff tricolore fera ses premiers pas avec Zinédine Zidane à sa tête, le 25 septembre prochain face à la Turquie en Ligue des nations.