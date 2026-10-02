Accueil - PSG mercato - PSG : Zinedine Zidane veut tirer le meilleur de Désiré Doué

Désiré Doué a marqué les esprits lors de la victoire de la France contre la Belgique (1-0), le 28 septembre 2026, après avoir été titularisé sur le côté droit par Zinedine Zidane. Le sélectionneur français souhaite désormais exploiter au mieux les qualités du joueur du PSG, sans pour autant l’enfermer dans un seul rôle.

PSG : Pourquoi Zidane a-t-il changé la donne pour Désiré Doué ?

Face à la Belgique, Désiré Doué a trouvé une liberté qui lui a permis de peser davantage dans le jeu de l’Equipe de France. Percussions, dribbles, déplacements et capacité à éliminer : le Parisien a livré une prestation remarquée, même s’il n’a pas inscrit le but qui aurait couronné sa soirée. Le résultat, lui, a souri aux Bleus, vainqueurs 1-0 à Bruxelles.

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Cette rencontre a surtout apporté une réponse à une question qui accompagne le début de saison du joueur : où placer Doué pour obtenir le meilleur de son potentiel ? Le choix du côté droit face aux Diables Rouges a fonctionné, mais Zidane ne semble pas vouloir transformer cette réussite en vérité définitive. Et c’est précisément là que son discours devient intéressant.

Le sélectionneur veut-il enfin fixer son joyau ?

Avant la réception de l’Italie, ce vendredi au Stade de France, Zidane a été interrogé sur la position de Désiré Doué. Sa réponse montre qu’il veut laisser au joueur une marge d’expression tout en privilégiant son registre naturel : « Polyvalent, je n’aime pas trop ce mot. Le joueur doit pouvoir s’exprimer dans sa position. En équipe nationale, il faut jouer dans sa meilleure position. Désiré peut bien jouer dans deux ou trois positions. »

Le message est subtil. Zidane reconnaît la capacité du Parisien à évoluer à plusieurs endroits, mais refuse d’en faire une excuse pour le déplacer constamment. À 21 ans, Doué a encore besoin de repères et de continuité pour transformer ses éclairs de génie en influence régulière. Le sélectionneur semble donc chercher un équilibre entre liberté et stabilité. Une philosophie qui pourrait aussi intéresser Luis Enrique.

Que peut changer cette prestation pour Luis Enrique ?

Le PSG possède justement un entraîneur qui apprécie énormément la polyvalence de son jeune attaquant. Luis Enrique l’a déjà utilisé sur les côtés, dans l’axe et au milieu, avec l’idée de profiter de sa qualité technique, de son activité et de sa capacité à participer au pressing.

Cette utilisation multiple fait partie du projet parisien autour du joueur, mais la démonstration réalisée avec les Bleus apporte un nouvel éclairage. Pour le technicien espagnol, récupérer un Doué libéré après une prestation aussi convaincante représente forcément une donnée intéressante.

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Le début de saison 2026-2027 n’a pourtant pas encore produit la régularité attendue autour du Parisien, ce qui rend son passage en sélection particulièrement important. Il ne s’agit pas seulement d’une belle soirée internationale. C’est une expérience supplémentaire dans la construction d’un joueur capable d’assumer davantage de responsabilités.

Pourquoi le PSG peut-il déjà mesurer les progrès réalisés ?

Le parcours de Désiré Doué permet de mesurer le chemin parcouru. Lors de la saison précédente, le Français avait déjà changé de dimension en Ligue des champions, avec notamment un doublé en finale contre l’Inter Milan. Il était alors devenu le seul joueur de moins de 20 ans à avoir inscrit deux buts dans une finale de C1.

Son profil reste donc particulièrement riche : ailier, joueur axial ou milieu offensif selon les besoins, Doué possède suffisamment de qualités pour modifier le visage d’une équipe. Mais le défi est désormais différent. Il ne s’agit plus simplement de montrer qu’il peut jouer partout.

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Il doit démontrer qu’il peut être décisif avec davantage de constance, y compris lorsque le match devient moins spectaculaire. Zidane vient peut-être de lui rappeler la règle la plus simple du football. Avant de vouloir tout faire, encore faut-il savoir où l’on fait le plus mal à l’adversaire.