Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Luis Enrique ruine les espoirs de Chevalier

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Rétrogradé la saison passée, Lucas Chevalier n’est pas près de réintégrer le onze du PSG. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, se dit totalement satisfait des performances de Matvey Safonov, qui n’a absolument rien à craindre d’un probable retour du portier français.

Mercato PSG : Luis Enrique entièrement satisfait de Matvey Safonov

Luis Enrique a définitivement mis fin au débat sur les gardiens de but au Paris Saint-Germain. Alors que Lucas Chevalier n’a pas disputé la moindre minute en match officiel depuis bientôt un an, Luis Enrique a rendu un vibrant hommage à Matvey Safonov ce jeudi après-midi.

Lire aussi : Mercato PSG : Lucas Chevalier brutalement chassé du Paris SG

En conférence de presse, le technicien espagnol a publiquement confirmé qu’il est désormais entièrement satisfait des performances de l’international russe de 27 ans. Luis Enrique ne s’est pas contenté de louer ses arrêts, il a surtout expliqué pourquoi Safonov s’était imposé dans son équipe.

À voir

OM : La femme d’Igor Paixao, source de tensions à Marseille

« Quand il est venu, il avait le défi d’être performant dans un club de haut niveau. Il a tout bien fait. Il s’est adapté à ce que nous cherchons dans le football moderne. Une équipe comme la nôtre a besoin d’un gardien qui joue tout le temps en relation avec la ligne défensive. Il est encore en train de s’améliorer. C’est un gardien courageux. Il fait tout ce que nous voulons qu’il fasse. Je suis très content de lui », a notamment déclaré Luis Enrique.

Lire aussi : Mercato PSG : Lucas Chevalier ouvre la porte à un départ en janvier

Autrement dit, Matvey Safonov est confortablement installé dans le onze. Des mots forts qui éclairent désormais sur la hiérarchie qui dépasse la seule réussite du moment. Luis Enrique valorise la capacité de Safonov à participer au fonctionnement collectif, pas uniquement à protéger sa ligne. Le gardien russe a assimilé les attentes de son entraîneur, qui estime même sa progression encore inachevée.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique envoie un message tonique à Lucas Digne

À voir

ASSE : Ian Cathro dévoile son ambition élevée à Saint-Etienne

PSG : Al-Khelaïfi fait le déplacement à Doha pour Kvaratskhelia

Pour son concurrent, Lucas Chevalier, le message est difficile à ignorer : le titulaire donne satisfaction et dispose encore d’une marge d’amélioration. La solution pourrait donc se trouver dans un changement d’air lors du prochain mercato hivernal. Sauf un petit miracle qui permettrait à Chevalier relance la concurrence.