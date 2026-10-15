Accueil - Foot Français - ASSE : Larsonneur out, le premier gros coup dur de la saison confirmé

Comme pressenti et annoncé, le forfait de Gautier Larsonneur pour le choc entre l’ASSE et le Red Star est confirmé. La durée de son indisponibilité n’est cependant pas encore fixée.

L’ASSE confirme le forfait de Gautier Larsonneur face au Red star

Gautier Larsonneur ne sera pas présent dans le groupe de l’ASSE pour affronter le Red Star. Il est déclaré officiellement forfait par le club stéphanois, ce jeudi. Dans un communiqué médical, Sainté confirme la blessure au genou droit de son gardien de but titulaire.

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« Gautier Larsonneur ne sera pas en mesure de jouer contre le Red Star ce samedi (20 h) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2 BKT », a fait savoir l’AS Saint-Etienne, sans indiquer la durée de son indisponibilité. « Le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge. Un point de situation sera effectué ultérieurement », indique ensuite la Direction stéphanoise.

🎙️ Ian Cathro avant #REDASSE 🏥 : "Gautier Larsonneur s’est blessé et ne sera pas disponible ce week-end. On continue de discuter de nos options le concernant, pour décider de ce qui va être fait. On communiquera dès que nous aurons pris une décision. Julien Le Cardinal est… pic.twitter.com/6QedMTphgv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 15, 2026

Le dernier rempart des Verts a été touché sur un contact avec son propre coéquipier Kevin Pedro, lors du match de la 8e journée contre Rodez AF (2 – 0). Avant de céder sa place à Mamour Ndiaye à la 88e minute, Gautier Larsonneur avait réussi des arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de conforter son avance.

Cathro rassure : « Mamour Ndiaye est confiant et prêt à jouer »

Pour remplacer Gautier le joueur de 29 ans contre le club audonien, samedi (20h) au stade Bauer, Ian Cathro fait confiance à sa doublure.

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« Mamour Ndiaye est un jeune gardien qui a déjà de l’expérience dans le championnat norvégien. S’il est là, c’est parce que nous croyons en son potentiel. Tout cela arrive plus tôt que prévu pour lui. Il est encore jeune, et en tant qu’encadrement, nous avons le devoir de le mettre à l’aise pour le préparer à ce match. Je pense qu’il est confiant et prêt à jouer. Il veut aider l’équipe ! », a rassuré le technicien écossais.

Le jeune portier Sénégalais pourra-t-il supporter la pression ?

Le gardien sénégalais de 21 ans (bientôt) ne compte que 8 minutes de jeu en Ligue 2 depuis sa signature à l’AS Saint-Etienne. Il avait joué les 2 dernières minutes du temps réglementaire en plus des 6 minutes de temps additionnel, dans la foulée de la sortie de Larsonneur.

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Compte tenu de ce fait, il peut avoir des doutes sur ses capacités avant sa première titularisation sous le maillot des Verts. Mamour Ndiaye pourra-t-il supporter la pression du choc entre le leader stéphanois et son dauphin audonien ? Rendez-vous à Saint-Ouen, dans deux jours.