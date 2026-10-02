Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro innove, sa compo probable contre FC Sion

Le match ce ce vendredi entre l’AS Saint-Etienne et le FC Sion sera l’occasion pour Ian Cathro d’apporter quelques changements dans son onze de départ. Découvrez sa composition probable pour cette rencontre amicale.

ASSE: Ian Cathro privé de plusieurs internationaux contre FC Sion

C’est ce vendredi que l’AS Saint-Étienne se mesure au FC Sion. Ce match amical se déroule au stade Aimé-Jacquet au sein du Centre sportif Robert-Herbin. Selon les informations du média Evect, Ian Cathro profitera de cette rencontre pour dévoiler un onze de départ qui sort de l’ordinaire.

Il faut dire l’entraîneur de l’ASSE doit composer avec un groupe très restreint. La cause ? De nombreux Verts ont rejoint leurs sélections respectives durant cette trêve internationale. Adam Baallal, Oussama Benkou, Kévin Pedro, Aron Csongvai, Irvin Cardona, Augustine Boakye ou encore Ben Old figurent parmi les absents.

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Cette vague de départ temporaire oblige Ian Cathro à puiser dans toutes les ressources du club. Le patron du banc stéphanois devra donner la chance à des profils moins habitués au haut niveau.

Une équipe stéphanoise forte coloration jeune

Gautier Larsonneur sera bien évidement dans les buts de l’AS Saint-Etienne. Devant lui, l’axe défensif sera a priori composé de Joao Ferreira et Chico Lamba. Deux jeunes joueurs, Mourtada Gueye et Tom Teillol animeront les couloirs.

Au milieu de terrain, la recrue estivale Elyes Dhaoui formera un duo avec Maxime Bernauer. Ce dernier héritera du brassard de capitaine en l’absence de Julien Le Cardinal. Un cran plus haut, Jakob Breum et Thierno Ballo auront pour mission d’alimenter les offensives.

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Joshua Duffus sera épaulé par Marten-Chris Paalberg. Ce dernier connaîtra à enfin sa première sous le maillot de l’ASSE. Cette composition mêle quelques habitués et plusieurs visages rarement vus sous les ordres de Ian Cathro.

Une opportunité de se rapprocher du groupe professionnel

L’entraîneur de l’ASSE avait d’ailleurs affiché son intention d’utiliser la trêve pour passer du temps avec les plus jeunes, mieux les cerner et les rapprocher du groupe professionnel. Ian Cathro avait indiqué : « ce sera l’opportunité pour nous de les connaitre, pour eux de se rapprocher du groupe professionnel. On va s’organiser pour que cette semaine soit productive (…) On essayera d’avoir un match amical car plusieurs joueurs sont sur le retour et ont besoin de temps de jeu ».

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Cette rencontre ASSE-Sion n’a pas vraiment un grand enjeu, mais l’intérêt est réel. Les jeunes disposent d’une belle vitrine pour se rapprocher de l’équipe première. Ian Cathro peut observer des combinaisons inédites sans pression. Reste à savoir si cette équipe remaniée convaincra sur la pelouse de L’Étrat.

La composition probable de l’ASSE :

Gardien : Larsonneur

Défenseurs : Ferreira, Lamba, Guey, Teillol

Milieux : Dhaoui, Bernauer, Breum, Ballo

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Attaquants : Duffus et Paalberg