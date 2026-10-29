Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ben Old, le maillon faible du onze de Cathro ?

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Huit victoires en dix journées, 25 points et trois matchs de suite sans encaisser de but : l’ASSE de Ian Cathro file en tête de la Ligue 2. Les notes individuelles de ce début de saison pointent pourtant un poste précis, le côté gauche de l’attaque, où Ben Old ne pèse pas encore.

Ben Old, la note la plus basse du onze de Cathro

Sur l’outil d’analyse Data’Scout, l’ailier néo-zélandais pointe à 37, la plus faible note des joueurs de champ stéphanois. Julien Le Cardinal le devance de seize points, João Ferreira affiche 57. Une blessure pendant la préparation explique une partie du retard : Old n’a joué que 399 minutes en sept apparitions de championnat, quand Kévin Pedro, sur l’autre flanc, en cumule 866.

Samedi contre Nantes (1-0), Cathro l’a remplacé à la 64e minute. Le but est venu de la droite, sur une action lancée par Pedro, prolongée par un centre de Jaber et conclue par Augustine Boakye. Après la rencontre, Ian Cathro a haussé le ton au sujet de l’arbitrage, sans dire un mot de ce déséquilibre. Au Red Star, c’est déjà Jakob Breum qui avait servi Irvin Cardona pour l’unique but du match.

Cardona, Breum et Pedro tirent les Verts

Cardona (69) mène le classement interne, devant Breum (62) et Pedro (61). Derrière eux, Csongvai et Bernauer (60 chacun) tiennent le milieu avec 900 et 830 minutes au compteur. Le profil collectif parle encore davantage : 97 en résistance au pressing, 97 en jeu entre les lignes. Cette équipe sait sortir le ballon sous pression et trouver des relais dans l’axe. Elle peine davantage à finir les actions.

Pourquoi le côté gauche de l’ASSE pose question ?

Une note ne résume pas un joueur. Boakye ne dépasse pas 57 alors que ses buts contre Rodez et Nantes ont rapporté six points. Old garde aussi des qualités que les chiffres captent mal, comme le volume de course et la répétition des efforts. Il lui manque la création et les occasions provoquées.

Le déséquilibre se lit dans les scores : quatre buts en trois matchs. La défense de l’ASSE fait le travail, l’attaque gagne petit. Face aux blocs bas qu’elle rencontrera souvent en Ligue 2, un flanc gauche qui ne déborde pas simplifie la vie des défenseurs adverses. Il leur suffit de fermer le côté de Pedro.

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Les points engrangés laissent à Cathro le temps de trouver la solution, avec Old ou sans lui. Ce temps n’est pas illimité.

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