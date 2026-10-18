Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro donne des nouvelles de Julien Le Cardinal

Touché au genou lors de la victoire de l’ASSE face au Red Star (1-0), Julien Le Cardinal a dû quitter ses partenaires par précaution. En conférence de presse d’après-match, Ian Cathro, l’entraîneur des Verts, a donné des nouvelles de son capitaine.

ASSE : Ian Cathro n’a pas voulu prendre de risques pour Julien Le Cardinal

Dans un choc de haut de tableau en Ligue 2, entre le leader et le 3e du classement, l’AS Saint-Étienne a décroché un précieux succès sur la pelouse du Red Star (1-0), ce samedi, lors de la neuvième journée. Un but de Julien Le Cardinal (13e) permet ainsi aux Verts de prendre leurs distances en tête, avec cinq points d’avance sur leur adversaire du jour et sur le Stade de Reims.

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Absent la semaine dernière face à Rodez, le capitaine de l’ASSE a effectué son retour hier soir et a permis à son équipe de prendre trois précieux points sur le terrain de Red Star. Cependant, le défenseur central stéphanois a dû céder sa place en première mi-temps, sur blessure. Interrogé sur l’état physique de son joueur de 29 ans, Ian Cathro a donné de ses nouvelles.

« Je n’ai pas encore d’infos précises sur ce dont il souffre, c’est peut-être simplement un choc et ce sont des choses qui arrivent. C’est peut-être un choc qui est survenu à l’endroit où il souffrait déjà. On va prendre le temps de voir ça », a notamment déclaré le technicien écossais en conférence de presse d’après-match.

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Peu après les propos de son entraîneur, Julien Le Cardinal s’est lui-même arrêté en zone pour expliquer qu’il voulait poursuivre la rencontre, mais le staff médical l’a obligé à sortir afin de prendre le moins de risque possible. Cette sortie est d’autant plus frustrante que Le Cardinal retrouvait tout juste la compétition après une période compliquée.

Touché lors du déplacement à Metz, le défenseur de l’AS Saint-Etienne avait déjà manqué la réception de Rodez. Il avait ensuite repris l’entraînement, avec l’espoir de retrouver rapidement sa place dans le onze stéphanois. Son retour contre le Red Star devait lui permettre de retrouver progressivement du rythme.

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Mais le nouveau choc subi en début de match a contraint Ian Cathro à le remplacer par João Ferreira. L’ASSE a toutefois réussi à préserver son avantage et à repartir de Saint-Ouen avec les trois points.