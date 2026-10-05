Accueil - PSG mercato - LDC : Alerte à Man City, Erling Haaland forfait contre le PSG ?

Le 14 octobre prochain, le PSG sera sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À une dizaine de jours de ce choc, Erling Haaland fait trembler les Citizens.

Avant Man City – PSG, Erling Haaland touché physiquement face au Portugal

Actuellement avec la Norvège, Erling Haaland a affiché des signes inquiétant sur sa forme physique à quelques jours de défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec Manchester City. Encore titulaire avec la Norvège dimanche soir, l’attaquant des Citizens n’a pas marqué lors de la défaite (2-1) de son pays face au Portugal et a même demandé à sortir à la 67e minute après s’être tenu l’aine.

Lire aussi : Mercato : Le clan Erling Haaland drague publiquement le PSG

À voir

OM : Genesio prépare une compo sans Hojbjerg contre Troyes

À dix jours de croiser le fer avec l’équipe de Luis Enrique, le joueur de 26 ans a semblé très émoussé physiquement après avoir enchaîné trois matches complets depuis le début de la trêve internationale. Le numéro 9 mancunien ne semblait pas particulièrement touché à une zone précise, mais a très vite fait le signe de la moulinette pour demander le changement.

Il semblait surtout très épuisé. Il faut dire qu’il a disputé les trois derniers matches de sa sélection, espacés de seulement huit jours, dans leur intégralité. Après la rencontre, Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, ne s’est pas forcément montré rassurant au sujet de son meilleur atout offensif.

Lire aussi : Mercato-choc : Erling Haaland met le feu au FC Barcelone !

À voir

ASSE : Le Musée des Verts et le Crédit Mutuel prolongent leur union

« Dans le match d’aujourd’hui, il nous a offert 60 bonnes minutes. Il a joué 90 minutes à deux reprises. Il était fatigué contre le Pays de Galles. C’est pour cela que nous avons eu une conversation à cœur ouvert hier. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qui pouvaient exister. Il aurait peut-être pu jouer les 45 dernières minutes contre le Portugal. C’était une discussion. Mais il a de très mauvaises sensations et un très mauvais ressenti par rapport à ça. Il a déjà vécu le fait d’entrer en jeu en League Cup et cela ne s’est pas très bien passé. Je suis très satisfait qu’il ait réussi à sortir 60 bonnes minutes », a expliqué le technicien norvégien en conférence de presse.

Les prochains jours devraient donc apporter plus de précisions sur la forme d’Erling Haaland avant l’arrivée du Paris Saint-Germain à l’Etihad Stadium pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Lire la suite sur le PSG

Après la trêve, Luis Enrique fixe la reprise au Campus PSG

PSG : Mika Godts lance déjà un avertissement à Désiré Doué

À voir

Après la trêve, Luis Enrique fixe la reprise au Campus PSG

Pour le club de la capitale française, un forfait de l’ancien buteur du Borussia Dortmund serait forcément une bonne nouvelle pour ce déplacement à Manchester.