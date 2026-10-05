Accueil - PSG mercato - Après la trêve, Luis Enrique fixe la reprise au Campus PSG

Ce lundi, le PSG a publié son programme pour la semaine à venir. Après une longue trêve internationale, Luis Enrique attend ses joueurs au Campus PSG ce mardi.

Le PSG est de retour avec la réception de Mans

Le PSG retrouve progressivement le chemin de la compétition. Après une journée de repos ce lundi, les joueurs de Luis Enrique vont enchaîner plusieurs séances d’entraînement au Campus PSG avant la réception du Mans, samedi soir au Parc des Princes, pour la sixième journée de Ligue 1. La parenthèse internationale se referme donc et le PSG est de retour.

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Luis Enrique et ses joueurs vont désormais pouvoir se tourner vers leur prochain rendez-vous : la réception du Mans, ce samedi à 20h45 au Parc des Princes, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Une semaine pour remettre tout le monde dans le bain avant le retour de la Ligue des Champions et le déplacement à Manchester City.

Luis Enrique a programmé trois entraînements consécutifs mardi, mercredi et jeudi. Les trois séances débuteront à 17 heures et se dérouleront intégralement à huis clos. La reprise de l’entraînement du PSG est ainsi fixée à 17h ce mardi au Campus de Poissy et tout le monde ne sera pas forcément rentré de sa trêve internationale. Le Paris Saint-Germain s’entraînera toute la semaine à 17h (ce mardi donc, mais aussi mercredi, jeudi et vendredi) et tous ces entraînements seront à huis clos, sauf celui de veille de match vendredi.

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Vendredi, Luis Enrique sera également présent devant la presse à partir de 13h pour évoquer le match PSG/Le Mans de samedi à partir de 20h45. Enfin, les joueurs du PSG s’entraîneront ce dimanche à huis clos au Campus de Poissy à partir de 11h30 avant de basculer la semaine suivante sur la préparation du match contre Manchester City, prévu le mercredi 14 octobre à 21h du côté de l’Etihad Stadium.

Luis Enrique en conférence de presse vendredi

Concernant le programme d’entraînement de la semaine avant PSG-Le Mans, les hommes de Luis Enrique seront au repos ce lundi, ce qui n’a rien de surprenant puisque beaucoup ont joué dimanche et que plusieurs internationaux parisiens joueront ce lundi soir, comme les Français et Mika Godts, ou encore Ilya Zabarnyi et Khvicha Kvaratskhelia.

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Le programme médiatique débutera véritablement vendredi. Luis Enrique se présentera en conférence de presse à 13 heures au Campus PSG. L’entraîneur parisien devrait notamment faire le point sur son effectif à la veille du retour de la Ligue 1. Les joueurs s’entraîneront ensuite à 17 heures. Contrairement aux séances précédentes, les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias.

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Tous les regards se tourneront ensuite vers le Parc des Princes. Le PSG recevra Le Mans samedi 10 octobre à 20h45 pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Après la rencontre, Luis Enrique participera à la traditionnelle conférence de presse, tandis que les joueurs pourront s’exprimer en zone mixte.

Enfin, pas question de couper immédiatement après le match : le groupe parisien retrouvera le Campus PSG dès dimanche matin, avec une séance à huis clos programmée à 11h30. On peut s’attendre à voir les internationaux revenir au compte-goutte, mais tous ceux qui n’ont pas été convoqués durant la trêve seront là ce mardi logiquement.

On pense notamment aux quatre Lucas (Hernandez, Digne, Chevalier et Beraldo) ou encore à Warren Zaïre-Emery, censé être remis de sa légère lésion à la cuisse gauche contractée contre l’OM le 20 septembre dernier.

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Le programme du PSG : lundi repos ; mardi, mercredi et jeudi entraînement à 17h ; vendredi conférence de presse de Luis Enrique à 13h puis entraînement à 17h ; samedi PSG-Le Mans à 20h45 ; dimanche entraînement à 11h30.