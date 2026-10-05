PSG : Mika Godts lance déjà un avertissement à Désiré Doué

Avant de défier la France avec la Belgique, Mika Godts est revenu sur son intégration au PSG. En conférence de presse ce dimanche, l’ailier du PSG s’est montré confiant quant à sa capacité à l’imposer sous Luis Enrique en parvenant au niveau de Désiré Doué.

PSG : Mika Godts a Désiré Doué en ligne de mire

Arrivé de l’Ajax Amsterdam pour 55 millions d’euros cet été, Mika Godts découvre les exigences du Paris Saint Germain. L’attaquant belge a disputé cinq matches de Ligue 1 cette saison, sans encore s’imposer comme titulaire. La sélection belge lui offre davantage de temps sur le terrain.

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Coéquipiers au PSG, Désiré Doué et Mika s’affronteront une nouvelle fois ce lundi, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Nations entre l’équipe de France et la Belgique. Et le natif de Leuven, qui cherche encore logiquement ses marques à Paris, compte bien atteindre le niveau de l’international français de 21 ans. Interrogé sur la possibilité de se hisser au niveau de Doué, le Belge n’a ni éludé la comparaison ni prétendu avoir déjà franchi le cap.

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« Me hisser au même niveau que Désiré ? Il me faut du temps. Je viens d’arriver à Paris, et c’est un très, très grand club. Je suis calme. J’essaie d’apprendre des meilleurs, de montrer beaucoup de confiance et de donner le meilleur de moi même. Je sais que j’arriverai à son niveau », a déclaré Mika Godts en conférence de presse.

Mika Godts ne doute pas de ses capacités pour réussir au Paris SG

Depuis le début de la saison, le milieu offensif de 21 ans n’a pas encore trouvé sa place avec aucune titularisation en six rencontres (144 minutes de temps de jeu, une passe décisive). Malgré ce faible temps de jeu et son début poussif au PSG, Marc Van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, a décidé de convoquer Mika Godts pour la trêve internationale.

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Titulaire lors des trois derniers matches, le protégé de Luis Enrique a brillé avec notamment un but contre l’Italie. Et avant de défier les Bleus de Zinedine Zidane ce lundi soir au Stade de France, Godts a publiquement affiché sa détermination à prouver qu’il a bien sa place dans le PSG de Luis Enrique. Face à la presse, il s’est montré confiant sur sa capacité à y parvenir.

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« Je suis content, j’ai joué les trois matches avec la Belgique. Au Paris Saint Germain, c’est différent. Je suis encore jeune et je dois montrer. Ils ont beaucoup de confiance en moi, donc je suis content d’être à Paris. J’ai les qualités pour atteindre ce niveau », a confié Mika Godts.