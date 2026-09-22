Accueil - PSG mercato - Mercato : Josh Acheampong veut rejoindre le PSG en janvier

Le jeune défenseur de Chelsea, Josh Acheampong, est tenté par un départ dès le prochain mercato de janvier, alors que le PSG est annoncé comme le club le plus chaud pour le faire signer, selon le journal espagnol AS. Ce dossier pourrait s’emballer dans les semaines à venir.

Mercato : Le PSG toujours intéressé par Josh Acheampong ?

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec Chelsea, Josh Acheampong pourrait être l’un des principaux dossiers du prochain mercato hivernal. Selon les informations d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain et Manchester City sont intéressés par le profil de Josh Acheampong, dont la situation n’est pas complètement fixée à Londres.

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« Les spéculations vont bon train concernant un possible départ de Josh Acheampong de Chelsea. Plusieurs grands clubs européens suivent de près sa situation. Manchester City et le Paris Saint-Germain pourraient relancer leur intérêt si un transfert était envisagé », relaie l’Insider sur Twitter.

L’intérêt parisien n’est pas nouveau, puisque Luis Campos suivait déjà l’international espoir anglais en 2024, alors qu’il évoluait encore régulièrement avec les équipes de jeunes des Blues.

Le jeune Anglais possède une qualité supplémentaire particulièrement recherchée par le PSG. Désormais estimé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, Acheampong est capable d’évoluer dans l’axe, mais aussi en tant que latéral droit.

Une polyvalence qui plaît énormément à Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG. En Espagne, le quotidien AS croit même savoir que le joueur de 20 ans pourrait demander un transfert lors du prochain mercato de janvier. Barré par Levi Colwill, Maxence Lacroix et Wesley Fofana, le natif de Londres se pose des questions sur son temps de jeu.

🚨 Chelsea fear Josh Acheampong could ask to leave the club in January amid growing interest in the 20-year-old defender.



The Blues have assured Acheampong he remains part of Xabi Alonso’s long-term plans, despite their defensive struggles this season.



(Source: AS) pic.twitter.com/tJndsn9a1v — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 20, 2026

Dans l’esprit de Xabi Alonso, le manager de Chelsea, Acheampong semble être le quatrième choix dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Une situation qui pousse clairement le jeune homme à envisager un départ pour avoir du temps de jeu dans la seconde partie de saison. Mais le club anglais ne sera pas facile à convaincre.

Chelsea prêt à bloquer Josh Acheampong cet hiver ?

D’après AS, les dirigeants de Chelsea n’ont aucune intention de se séparer de Josh Acheampong qu’il considère comme une valeur sûre pour le futur du club. La situation pourrait toutefois évoluer si Acheampong demandait lui-même à quitter Londres en janvier. Aucune offre du PSG ni négociation entre les deux clubs n’est évoquée à ce stade.

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« Chelsea craint que Josh Acheampong ne demande à quitter le club en janvier, face à l’intérêt croissant que suscite le défenseur de 20 ans. Les Blues ont assuré à Acheampong qu’il restait un élément important des plans à long terme de Xabi Alonso, malgré leurs difficultés défensives cette saison », explique la publication espagnole.

Mais le joueur réclame plus de garanties sur son utilisation cette saison, alors que Luis Enrique pourrait lui proposer une place de numéro 2 dans l’axe droit, derrière Marquinhos, et alors qu’Ilya Zabarnyi peine toujours à convaincre. Une option qui pourrait bien séduire Josh Acheampong.

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Le Real Madrid aurait également coché le nom du jeune défenseur anglais. Les Merengues pourraient donc tenter de devancer les Parisiens. Pour l’heure, aucune décision définitive ne semble avoir été prise concernant l’avenir d’Acheampong. Le défenseur reste sous contrat avec Chelsea pour les trois prochaines années, mais l’intérêt grandissant de plusieurs cadors européens pourrait rapidement faire évoluer le dossier.

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Les prochaines semaines devraient donc permettre d’y voir plus clair sur les intentions de Chelsea et sur la position du joueur face aux différentes sollicitations.