Mercato : Le clan Erling Haaland drague publiquement le PSG

Après quatre ans passés sous les couleurs de Manchester City, Erling Haaland pourrait être tenté par un nouveau challenge chez un autre grand club européen et son père n’exclut pas le PSG comme future destination de son fils.

Mercato : Erling Haaland au PSG ? « Rien n’est impossible »

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Erling Haaland affole les statistiques. Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2022 en provenance du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien a déjà inscrit 168 buts en l’espace de 192 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui donnent le tournis alors qu’il est incontestablement le fer de lance de l’attaque des Citizens.

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Présent depuis maintenant quatre saisons dans le nord de l’Angleterre, le buteur de 25 ans va subir un changement important puisque Pep Guardiola va être remplacé par Enzo Maresca sur le banc de City. Une situation qui pourrait lui donner des envies d’ailleurs, surtout si le courant ne passe pas avec son nouveau manager.

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En tout cas, son père assure qu’en cas de départ, le Paris SG pourrait bien être une destination préférentielle pour la suite de sa carrière. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Alf Inge Haaland a lâché toutes ses vérités sur le faux transfert d’Erling Haaland vers le PSG.

« Est-ce que dans le passé Erling Haaland aurait pu signer au PSG ? Je ne sais pas, le PSG est un club fantastique, je leur souhaite tout le meilleur. Ils sortent de deux saisons incroyables avec ces deux victoires en Ligue des champions. C’est un très grand club, mais les rumeurs n’étaient pas fondées à l’époque. Le timing n’était pas le bon, ce n’était pas le bon moment. Le PSG reste un top club et je leur souhaite tout le meilleur », a confié le père du natif de Leeds.

Relancé sur un possible futur en Ligue 1 pour son fils, l’ancien international norvégien n’a pas fermé la porte au Paris SG. « Je ne sais pas, l’avenir nous le dira, mais rien n’est impossible », a ajouté le père du natif de Leeds.

Une arrivée à court terme semble néanmoins difficile puisque le joueur est actuellement sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2034. D’ailleurs, son père le voit encore à City la saison prochaine avec Enzo Maresca.

« Je pense qu’il va bien s’entendre avec Erling »

Lors du même entretien accordé à RMC Sport, Alf Inge Haaland s’est également prononcé sur la situation actuelle d’Erling Haaland à Manchester City après l’annonce du départ de Pep Guardiola.

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« Comment se sent-il aujourd’hui à Manchester City avec le départ de Pep Guardiola ? Personne ne peut remplacer Pep Guardiola, mais c’est un nouveau chapitre pour Manchester City. Cela semble être Enzo Maresca qui va le remplacer. C’est un bon choix, même s’il a connu une saison compliquée. Je pense qu’il va bien s’entendre avec Erling et c’est une nouvelle ère. Personne ne sera comme Guardiola, mais il faut faire au mieux », a ajouté l’homme de 53 ans.

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De son côté, le Paris Saint-Germain ne semble pas encore prêt à relancer ce dossier dans un futur prochain. Nasser Al-Khelaïfi n’étant plus dans une logique de claquer des centaines de millions d’euros pour recruter des stars.