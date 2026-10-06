Accueil - Mercato OM - Troyes-OM : Guillaume Paradis arbitrera l’OM pour la première fois

17e du Championnat, l’OM devra impérativement battre Troyes ce dimanche afin de sortir de la zone de relégation. Guillaume Paradis a été désigné par la FFF pour diriger cette rencontre. Une première pour l’homme de 33 ans qui n’a jamais arbitré un match de Marseille.

Guillaume Paradis, un arbitre novice avec l’OM

La FFF a levé le voile ce mardi sur l’arbitre de la rencontre opposant Troyes à l’OM. Ce choc aura lieu dimanche prochain partir de 20h45 au stade de l’Aube. Il sera arbitré par Guillaume Paradis. Ce nom ne rappelle aucun souvenir aux Phocéens. Le sifflet de l’officiel français n’ayant jamais croisé la route de Marseille.

Cette désignation intervient dans un contexte délicat pour le club olympien. Les hommes de Bruno Genesio ont connu un début de saison catastrophique. 5 défaites en 6 matchs. Outre ce bilan, les Phocéens sont vécu une pause internationale loin d’être sereine. Plusieurs joueurs sont revenus de leurs sélections avec des blessures.

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C’est le cas d’Amine Gouiri, Derek Cornelius ou encore Himad Abdelli. Cette hécatombe complique la préparation de cette reprise du championnat. Le groupe de l’OM a par ailleurs essuyé un revers (0-1) face à Montpellier lors d’un match amical disputé samedi dernier au stade Francis-Turcan de Martigues. Cette défaite n’a rien de rassurant.

Avant-dernier du championnat, Marseille doit réagir à Troyes

La situation au classement reste très préoccupante. L’Olympique de Marseille occupe l’avant-dernière place de Ligue 1 (17e). Le club phocéen doit impérativement réagir pour sortir cette zone de relégation. Cela passe par un succès sur la pelouse de Troyes.

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Ce déplacement dans l’Aube marque d’ailleurs le coup d’envoi d’un calendrier intense. L’OM a huit rencontres à disputer en moins d’un mois. Cette série de matchs peut tout aussi bien relancer la machine olympienne que creuser davantage l’écart avec ses concurrents en cas de résultats décevants.

🚨 Guillaume Paradis a été désigné pour arbitrer Troyes-OM ce dimanche.



C'est la première fois de sa carrière qu'il dirigera une rencontre de l'OM.



[@FFF] pic.twitter.com/dERAkDHmpC — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 6, 2026

Un duo expérimenté à la VAR

Notons que Guillaume Paradis n’est pas un inconnu pour l’ESTAC. Il a déjà dirigé les Troyens cette saison, c’était lors de leur opposition à Strasbourg. L’expérience sera totalement nouvelle avec l’Olympique de Marseille. Ce club est réputé son environnement explosif et la pression médiatique qui l’entoure. Cela constitue toujours un défi particulier pour les hommes en noir.

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A la VAR, Guillaume Paradis pourra compter sur l’expertise de Hamid Guenaoui. Ce dernier sera épaulé par Hakim Ben El Hadj, afin de garantir un suivi rigoureux des actions de la rencontre. La soirée de dimanche promet d’être pleine d’enjeux entre un OM en quête de rédemption, un adversaire troyen et un arbitre qui découvre le club pour la première fois.

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