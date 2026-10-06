Accueil - Mercato OM - OM : Genesio soulagé, Gouiri et Harit de retour avant Troyes

Après une trêve internationale marquée par plusieurs blessures, Bruno Genesio reçoit des nouvelles rassurantes. Amine Gouiri et Amine Harit se rapprochent d’un retour à la compétition. Les deux attaquants devraient être aptes pour le match de dimanche contre Troyes.

OM : Plusieurs cadres absents avant Troyes

Le retour des sélections provoque toujours quelques inquiétudes chez les clubs. L’Olympique de Marseille n’échappe pas à la règle. Le club phocéen espère retrouver au plus vite l’ensemble de ses internationaux. Notamment ceux qui se sont blessés pendant la trêve indique, indique L’Equipe.

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Le bilan médical est plus ou moins contrasté pour le groupe de l’OM. Certaines nouvelles sont mauvaises, d’autres plus encourageantes. Même s’il faudra patienter pour obtenir un tableau complet de la situation. Rappelons que Derek Cornelius ne reviendra pas avant la fin de l’année.

Le défenseur canadien s’est blessé avec sa sélection. La défense olympienne devra s’organiser sans lui durant trois mois. L’inquiétude persiste aussi autour de Himad Abdelli, touché à la cheville avec l’Algérie. Le milieu de terrain est incertain pour le déplacement de l’OM à Troyes.

Amine Gouiri et Amine Harit s’entraînent individuellement

Le cas d’Amine Gouiri a été plus brutal. L’attaquant algérien avait quitté de façon soudaine les Fenecs en raison d’une blessure à la cuisse. Son absence prolongée aurait particulièrement gênée l’OM. La question de sa disponibilité se posait donc à quelques jours du déplacement à Troyes.

Selon L’Équipe, la situation évolue dans le bon sens pour Amine Gouiri et Amine Harit. Le Marocain avait ressenti des douleurs musculaires lors du Classique perdu face au PSG (1-2) avant la trêve internationale. Il est resté plusieurs jours entre les mains des soigneurs et récupère bien.

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Amine Gouiri a repris l’entrainement individuel ce vendredi, en compagnie de son coéquipier marocain. Cette séance est un signal positif pour l’OM. Même si elle ne garantit pas encore leur présence sur la pelouse de l’Aube.

Des renforts bienvenus pour Genesio

Les deux offensifs marseillais ont de grandes chances de faire partir du groupe qui affrontera l’ESTAC ce dimanche 11 octobre. Rien n’est encore acquis, même si la dynamique est favorable. Cette évolution est une bonne nouvelle pour Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM peut pousser un ouf de soulagement avant un rendez-vous décisif pour l’Olympique de Marseille.

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Les Phocéens restent sur 5 défaites en six matchs. Ils ont à cœur de mettre un terme à cette mauvaise série en allant s’imposer à Troyes. Disposer de joueurs en pleine forme peut faire la différence. Bruno Genesio et son staff devraient en savoir davantage à partir de mardi.