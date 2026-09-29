Accueil - Mercato OM - OM : Milan Leccese a une offre sérieuse entre les mains

La direction de l’OM ne néglige pas ses jeunes talents en dépit de ses difficultés financières. Milan Leccese aurait déjà reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Sa décision finale est très attendue.

Mercato : Milan Leccese peu enclin à prolonger à l’OM

L’Olympique de Marseille traverse une crise financière sans précédent. L’absence de recrue estivale oblige même Bruno Genesio à s’appuyer plus que jamais sur les jeunes du club. Une situation analysée par La Provence. Le quotidien local révèle que l’intégration des jeunes talents sous l’ère Genesio ne se fait pas sans heurts.

La gestion du cas Milan Leccese soulève logiquement diverses interrogations et interprétations. Le milieu offensif de 17 ans comptabilise déjà deux buts et deux passes décisives en six matchs de National 2. Mais le jeune Minot patiente toujours en équipe réserve. Il reste bloqué aux portes du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille.

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Le média local assure que Milan Leccese dispose actuellement d’une offre prolongation entre ses mains. Mais il reste jusqu’ici indécis. Sa situation ne l’inciterait pas à poursuivre l’aventure sur la Canebière. Le club entré par Genesio attendrait une réponse définitive d’ici mois de décembre. Passé e délai, le natif de Marseille devrait s’en aller.

🗞️ Selon La Provence, Milan Leccese (17 ans) a une offre de contrat pro dans les mains, qui nécessitera une réponse officielle en décembre, et la tendance, à date, n’est pas à une signature..



Il a été proche d’un départ à Brest dans les dernières heures du mercato mais il a été… pic.twitter.com/pic0U5Tue1 — Fabien (@Beye13) September 29, 2026

Son coéquipier Antoine Valero entre espoir et incertitude

La tendance actuelle penche malheureusement pour un départ de Milan Leccese. Ce dernier semble refroidi par son traitement en ce début de saison. Il avait été retenu de justesse par Grégory Lorenzi lors du dernier mercato, alors que son transfert vers le Stade Brestois semblait imminent. Sans garanties sportives quant à son temps de jeu, le jeune joueur devrait quitter le navire OM.

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La situation contractuelle de Milan Leccese n’est pas un cas isolé, puisque l’avenir d’Antoine Valero a lui aussi reçu une proposition sous l’ère de Medhi Benatia. Cette offre est désormais caduque. L’incertitude plane donc sur son futur proche, tout comme Milan Leccese. La gestion de ces deux dossiers sera sans doute capitale pour le mercato à venir.

L’OM doit s’appuyer sur ses pépites en raison de contraintes financières. « Comme d’autres jeunes qui ont repris avec nous, ils progressent, ils avancent. Il faut tout faire à l’entraînement pour être prêt quand on fait appel à eux. Ç’a été le cas contre Strasbourg, dans un contexte

favorable et ça a été le cas à Monaco dans un contexte défavorable »,

déclarait Bruno Genesio en début de saison.

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Mais les Phocéens peinent parfois à sécuriser l’avenir à long terme de ses talents les plus prometteurs. Les prochaines semaines seront décisives pour éviter de voir s’envoler des talents formés au club.