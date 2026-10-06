Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Le transfert de Loïs Openda à Lyon s’annone compliqué

Prêté par la Juventus à l’OL pour une saison, Loïs Openda n’est pas enclin à retourner à Turin. L’Olympique Lyonnais va-t-il saisir l’opportunité pour son transfert définitif l’été prochain ?

Mercato : Loïs Openda, le joli coup de l’OL après Endrick

À la suite d’Endrick du Real Madrid, que l’OL avait engagé sous la forme d’un prêt payant, entre janvier et juin 2026, le club rhodanien a frappé un autre gros coup cet été. Il s’est offert les services de Loïs Openda grâce à un prêt payant d’un montant de 3,5 millions d’euros.

L’attaquant de la Juventus a ainsi renforcé l’équipe de Paulo Fonseca pour toute la saison 2026-2027. Il s’est déjà monté décisif lors du match de barrage pour une place en Ligue des champions, face à Fenerbahçe (1-1), mais cela n’avait pas suffi. L’Olympique Lyonnais a été éliminé par le club turc lors du match retour remporté (1-2) à Lyon.

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En Ligue 1, la nouvelle recrue des Gones a été buteur face au Havre AC (1-1), lors de son premier match en championnat. Elle totalise à ce jour 2 buts et une passe décisive en 9 matchs disputés avec l’équipe lyonnaise.

Une serial buteur à l’Olympique Lyonnais

Ces statistiques sont certes maigres, mais elle ne remet pas en cause le statut de buteur de Loïs Openda. Sous les couleurs de Vitesse Arnhem (Pays-Bas), il avait marqué 37 buts et délivré 11 passes décisives en 88 matchs en 2020-2022. Avec le RC Lens, il avait inscrit 21 buts et offert 4 passes décisives en 42 apparitions en une saison (2022-2023).

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Grâce à ses performances remarquables avec les Sang et Or, l’avant-centre de 26 ans avait été recruté par le RB Leipzig contre 40 millions d’euros. En Allemagne (2023-2025), il a confirmé son talent et ses qualités techniques, comme l’attestent ses statistiques remarquables : 41 buts et 18 passes décisives en 93 matchs joués.

La Juventus sort 43 M€ pour le transfert du Belge de Leipzig

Fort de ses performances avec le club de Bundesliga, Loïs Openda a séduit la Juventus. Le club transalpin avait obtenu son prêt pour 3,25 millions d’euros, avant de boucler son transfert définitif contre une indemnité de 42,75 millions d’euros.

Cependant, l’international Belge (35 sélections) n’a pas réussi son adaptation en Italie. La saison dernière, il a marqué seulement 2 buts en 34 apparitions sous le maillot de la Vieille Dame. Pour relancer Loïs Openda, le club turinois a donc décidé de le prêter à l’OL, sans option d’achat.

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S’il réussit à empiler les buts avec Lyon, comme il l’avait fait sous les maillots de Lens et de Leipzig, il pourrait forcer le club rhodanien à se pencher sur son avenir. En quête d’un avant-centre vedette depuis le départ d’Alexandre Lacazette, la Direction lyonnaise ne serait pas contre l’idée de garder le Belge définitivement.

La Vieille Dame exige 30 M€ pour Openda, Lyon ne peut pas suivre

Toutefois, l’opération s’annonce compliquée pour le club de Michele Kang, dont la priorité est d’assainir ses finances. En effet, la Juventus ne bradera pas le joueur recruté à 46 millions d’euros et valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

D’ailleurs, TMW croit savoir que le club du Piémont n’ouvrira les négociations pour le transfert de Loïs Openda qu’à partir de 30 millions d’euros. Une somme que l’OL ne peut évidemment pas sortir pour le recrutement d’un seul joueur à cause de ses soucis financiers.

Ce serait dommage pour l’ancien lensois, car il serait déjà emballé par l’idée de rester à Lyon à l’issue de son prêt. Surtout qu’il n’est pas certain de pouvoir réussir son éventuel retour en Italie où son contrat est valide jusqu’en juin 2030.

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En tout cas, le mercato d’été est encore loin et les réalités actuelles du dossier Loïs Openda pourraient bien être différentes dans neuf mois. Les lignes pourraient bouger à Turin comme à Lyon en fonction de la saison du joueur entre Rhône et Saône.