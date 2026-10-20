Accueil - Mercato OL - OL : Zachary Athekame, le nouveau pilier de la défense de Lyon

L’entraîneur de l’OL tient un joueur qui dégage une puissance physique et une solidité impressionnante : Zachary Athekame. Paulo Fonseca ne peut plus se passer de ses services.

OL : Déjà 13 matchs disputés cette saison

L’OL a démarré la saison un peu plus tôt que les autres clubs de Ligue 1. L’équipe de Lyon a entamé l’exercice 2026-2027 par une double confrontation avec le Sparta Prague, les 4 et 11 août 2026, au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.

Lire aussi : Mercato OL : Une piste se réchauffe en Grèce pour le poste d’Openda

Elle a disputé ensuite le barrage aller contre Fenerbahçe, le 18 août, avant la 1re journée de Ligue 1 contre Toulouse, quatre jours plus tard. Eliminé par le club turc aux portes de la C1, lors du match retour disputé à Décines le 26 août, l’Olympique Lyonnais est admis en phase de ligue de la Ligue Europa.

À voir

Compo probable PSG-Barça : Zaïre-Emery pour freiner Yamal

À ce jour, Paulo Fonseca et son équipe ont donc disputé treize matchs, soit six en coupe d’Europe et sept en Ligue 1.

Athekame : 8 matchs joués en intégralité, dont 7 en Ligue 1

Recruté officiellement le 14 août 2026, Zachary Athekame a manqué le début de saison du club rhodanien. Néanmoins, il s’est imposé rapidement dans le groupe du coach portugais. Pour preuve, il compte 7 titularisations en autant de journées de championnat.

Mieux, le nouveau défenseur latéral droit suisse a disputé les 7 rencontre en intégralité, soit 630 minutes de jeu cumulées en Ligue 1.

Lire aussi : Ligue 1 : Govou conseille l’OL pour le match contre le PSG

À l’issue du match contre Crystal Palace, pour le compte de la 2e journée de la C3, Paulo Fonseca avait annoncé une rotation face à l’OGC Nice. « Je vais de nouveau faire tourner. Comme je l’ai déjà beaucoup répété, nous avons cette année un groupe plus équilibré », avait-il indiqué.

Fonseca justifie la titularisation du Suisse contre Nice

Cependant, Zachary Athekame avait encore été titulaire face aux Niçois, dimanche, après avoir joué 90 minutes contre les Eagles, jeudi, en LigueEuropa. Il avait même délivré une passe décisive pour le but de la victoire de Lyon (2-1).

À voir

Compo officielle PSG-Barça : Hernandez à gauche face à Yamal

Lire aussi : Mercato SRFC : L’OL et l’OM draguent déjà Mahamadou Nagida

Le joueur de 21 ans avait été préféré à Steeve Kango (19 ans). Il n’avait donc pas pu souffler comme annoncé. Selon les explications de Paulo Fonseca, il n’avait pas d’alternative intéressante dans le couloir droit.

« Nous avons aussi Steeve qui est une possibilité, mais je pense qu’en ce moment, il n’est pas prêt pour ce genre de match avec cette intensité et contre une équipe qui a beaucoup de qualités », a-t-il justifié.

Lire la suite sur l’OL :

À voir

Mercato ASSE : Ballo et Breum, les bonnes pioches offensives

Mercato OL : Du nouveau sur la prolongation de Fonseca à Lyon

OL : Fonseca ne s’enflamme pas pour la première place de Lyon !

À voir

Vente OM : Iran, Qatar, les rachats avortés avant McCourt

Evidemment, Zachary Athekame est surexploité depuis son arrivée à Lyon, combinée au départ d’Ainsley Maitland-Niles à Everton. Clinton Mata et Ruben Kluivert peuvent pourtant bien dépanner au poste d’arrière droit !