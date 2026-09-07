OL : Transfert raté, Fonseca tenait la doublure d’Openda

Entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca avait identifié une doublure pour Loïs Openda durant le mercato. Mais ce transfert inattendu en attaque a finalement échoué.

Mercato OL : Paulo Fonseca voulait Roman Yaremchuk pour épauler Loïs Openda

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a renforcé son secteur offensif durant ce mercato. Loïs Openda a notamment été prêté à l’OL par la Juventus Turin. Et l’international belge a rapidement été décisif sous ses nouvelles couleurs en ce début de saison. Paulo Fonseca espérait tout de même s’attacher les services d’un second avant-centre. Et l’une de ses pistes menait en Grèce.

Lire aussi : Mercato OL : Karim Benzema a dit oui à Michele Kang !

À voir

Stade Rennais vs OM : Franck Haise prépare le piège parfait

Le média grec Gazzetta.gr rapporte en effet que la direction de l’OL a tenté jusqu’aux derniers instants du mercato de recruter Roman Yaremchuk. L’attaquant ukrainien a déjà évolué sous le maillot rhodanien en seconde partie de l’exercice précédent. Il cochait toutes les cases aux yeux de Paulo Fonseca. Son profil de grand pivot, performant dans le duel aérien et précieux dans les remises, séduisait particulièrement le coach portugais.

Les négociations avec l’Olympiakos ont échoué

Sauf que les négociations ont achoppé sur les exigences financières. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont tenté de baisser son option d’achat fixée à 5 millions d’euros par l’Olympiakos. Sans succès. Le club grec a préféré conserver son joueur sous contrat jusqu’en 2028. Cela a mis un terme aux négociations.

Lire la suite sur l’OL :

OL-Auxerre : Fonseca réserve une surprise, la compo fuite

À voir

Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca rattrapé par l’hécatombe

OL : Un partenaire de l’Olympique Lyonnais claque la porte

Ce transfert raté constitue sans doute un petit regret pour Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL est engagée sur plusieurs tableaux avec la Ligue 1 et l’Europa League. Pour le moment, le poste de doublure de Loïs Openda revient donc au prometteur Rémi Himbert. Celui-ci a été auteur de prestations convaincantes par le passé.