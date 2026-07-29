Mercato OL : Comment Lyon a doublé Lens pour Loïs Openda ?

L’OL a devancé une forte concurrence pour obtenir le prêt de Loïs Openda de la Juventus. L’implication de Paulo Fonseca a été déterminante.

Mercato : L’OL s’offre Loïs Openda en devançant Lens, Monaco et Rennes

La suite après cette publicité

L’OL s’est offert les services de Loïs Openda pour la saison 2026-2027. Il est prêté par la Juventus contre une indemnité de 3,5 millions d’euros. La direction du club rhodanien a réussi à convaincre La Vieille Dame, sur la base de ce prêt payant. Elle a également sorti le grand jeu pour attirer l’avant-centre belge à Lyon, alors qu’il était très sollicité cet été.

En Ligue 1, le RC Lens souhaitait le rapatrier, en vue de la Ligue des champions. Pour rappel, il avait été décisif sous le maillot lensois, lors de 2022-2023, en inscrivant 21 buts et délivrant 4 passes décisives en 42 matchs.

À voir

Mercato OM : Ça se calme pour une nouvelle vente à 40 M€ !

L’AS Monaco avait aussi coché le nom de l’international Belge (33 sélections) pour remplacer Folarin Balogun, qui est annoncé sur le départ. Le Stade Rennais était aussi sur le coup.

À l’étranger, Loïs Openda intéressait Coventry City (promu en Premier League), Leeds United ou encore l’Eintracht Francfort, cet été.

Le discours de Fonseca a été décisif, selon l’attaquant belge

Finalement, l’Olympique Lyonnais a devancé cette forte concurrence, grâce au discours de Paulo Fonseca. Selon le témoignage de l’attaquant de 26 ans, il a choisi l’équipe de Lyon grâce aux garanties reçues de son entraîneur.

« J’ai eu une très bonne discussion avec le coach. On s’est eu pas mal de fois au téléphone. Il était en vacances et il a pris le temps de me parler, pour m’expliquer comment il voulait m’utiliser, de l’importance que je pouvais avoir en venant ici », a-t-il justifié.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : L’OL lutte avec Monaco pour une pépite mexicaine

À voir

Mercato ASSE : Ian Cathro tient son troisième gardien de but

Mercato OL : Un défenseur arrive après Loïs Openda

Trois ans après son passage réussi à Lens, Loïs Openda rêve désormais de relancer sa carrière sous le maillot de l’OL, grâce au feeling avec Paulo Fonseca. « On a eu une bonne connexion et ça fait plaisir. Il m’attendait avec impatience, comme j’attendais avec impatience de signer à Lyon », a-t-il déclaré ensuite.