Mercato PSG : Maza oublié, Paris attaque 2 dossiers prioritaires

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Le PSG veut verrouiller le futur de Quentin Ndjantou et de David Boly, deux jeunes sortis de son centre de formation. Le club parisien prépare une prolongation pour le milieu de 19 ans et un premier contrat professionnel pour le latéral droit de 17 ans.

Mercato PSG : Ndjantou, une prolongation pour verrouiller l’avenir

Le PSG préfère prendre les devants et garder ses jeunes talents à l’abri pour les prochaines saisons. Selon les informations de RMC Sport, les discussions visent bien Quentin Ndjantou et David Boly. La démarche colle à une logique de continuité. Paris planche aussi sur les contrats de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia.

Ndjantou a 19 ans, mesure 1,82 m et plaît en interne, Luis Enrique en tête. Sa polyvalence arrange l’entraîneur espagnol, qui dispose ainsi de plusieurs options avec un garçon encore en apprentissage, forcément perfectible. Le PSG voudrait l’engager jusqu’à cinq ans, son contrat actuel courant jusqu’en juin 2028.

David Boly, un premier contrat professionnel en ligne de mire

Le cas de David Boly est différent, même si l’objectif reste le même : le garder. À 17 ans, le latéral droit est un pari sur l’avenir, à un poste où Achraf Hakimi pèse lourd dans l’effectif parisien. Selon RMC Sport, les échanges portent sur son premier contrat professionnel.

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Le PSG envisagerait de lui offrir un bail de cinq ans, ce que permet l’évolution de la réglementation sur ces premiers contrats. Le jeune défenseur serait plutôt partant pour poursuivre son parcours dans la capitale.

Il dit évoluer dans « le plus grand club du monde », précise le média. Voilà qui montre son attachement au Paris SG, sans pour autant valoir engagement contractuel. Boly aura 18 ans le 22 janvier 2027, une date qui compte dans le calendrier de ce dossier.

Une stratégie qui dépasse les seules recrues du mercato

Ces deux cas montrent ce que cherche le PSG : garder ses jeunes à fort potentiel tout en préparant le renouvellement de l’effectif. Ndjantou a déjà fait parler de lui au plus haut niveau. Il a brillé la saison passée lors du succès parisien contre le FC Barcelone en Ligue des champions.

Plus récemment, il a glissé une passe décisive sur le but de Mika Godts lors de la victoire contre l’OL (2-0). Boly, lui, a moins roulé : un seul match de Coupe de France la saison dernière, ce qui reste mince. Il lui reste à prouver, sur le terrain, qu’il mérite la confiance placée en lui.

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Paris vise donc deux choses : prolonger un jeune déjà familier des exigences de l’équipe première, et encadrer professionnellement un défenseur encore en construction. Les négociations ont démarré, mais rien ne dit encore comment elles finiront. Leur issue dépendra des discussions entre le club et les joueurs.