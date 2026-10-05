Accueil - PSG mercato - Mercato Barça : Alejandro Baldé prêté au PSG cet hiver ?

Disparu des radars et de la rotation au Barça, Alejandro Balde pourrait quitter la Catalogne après la première partie de saison. Selon TEAMtalk, le club espagnol serait disposé à envisager un prêt de son défenseur de 22 ans dès le mercato hivernal. Une opportunité pour le PSG ?

Mercato PSG : Le Barça ouvre la porte en janvier pour Alejandro Balde

D’après les informations de TEAMtalk, l’avenir d’Alejandro Balde au FC Barcelone est très incertain après être rapidement tombé en disgrâce aux yeux de Hansi Flick. Ancien titulaire de l’entraîneur allemand, le jeune latéral gauche était considéré comme un joueur important, mais sa situation s’est fortement dégradée. Il a été relégué en marge de l’équipe première, son temps de jeu ayant été réduit à presque rien.

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Depuis le début de la saison 2026-2027, Balde n’a disputé que 12 minutes, avec une brève apparition contre le Racing au Camp Nou. Cette baisse soudaine de son temps de jeu est directement liée aux choix tactiques de Hansi Flick. Dans l’esprit de l’ancien coach du Bayern Munich, le natif de Barcelone a perdu sa place dans la hiérarchie actuelle.

Xavi Espart et Joao Cancelo l’ont nettement dépassé, laissant Balde faire face à une réalité totalement nouvelle et inconfortable sur le banc. Malgré cette rétrogradation inattendue, le joueur ne se précipite pas pour s’assurer un départ rapide. Balde reste lié à Barcelone par un contrat qui court jusqu’en juin 2028, ce qui lui donne un grand sentiment de sécurité.

Son principal souhait est de rester et de s’imposer à nouveau. Le numéro 3 barcelonais veut se battre pour sa place dans l’équipe, en espérant regagner la confiance de l’entraîneur et retrouver une place dans le onze de départ dans un avenir proche. Mais la direction du Barça a une une vision pour l’avenir de son arrière gauche.

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En effet, le média britannique rapporte que les dirigeants blaugranas n’écarteraient pas la possibilité d’un départ provisoire cet hiver, considérant un prêt en janvier comme une option très réelle. Une situation qui aurait attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Mais Luis Campos ne serait pas seul sur cette piste.

La Premier League à fond sur Alejandro Balde

Selon TEAMtalk, Manchester United et Liverpool sont notamment à l’affût pour récupérer Alejandro Balde en cas de départ cet hiver. Pour le moment, rien n’indique que le Paris Saint-Germain soit à même de faire une offre, mais la possibilité d’un prêt pourrait forcément en faire une opportunité de marché intéressante. Alejandro Balde n’est pas le seul défenseur barcelonais dont la situation pourrait intéresser Paris.

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Le nom de Jules Koundé a déjà circulé à plusieurs reprises du côté du PSG. Durant l’été, Paris avait étudié le profil de l’international français, capable d’évoluer comme latéral droit ou défenseur central. Son entourage aurait même fait savoir à plusieurs clubs qu’un nouveau challenge pouvait être envisagé. Le Barça était alors présenté comme ouvert à une offre satisfaisante.

Mais un problème majeur s’était rapidement posé pour Paris : Achraf Hakimi est indiscutable à droite et Koundé n’a évidemment pas le profil d’un simple remplaçant. Le dossier n’avait donc pas réellement avancé. Concernant Balde, les deux clubs de Manchester seraient également sur les rangs. Tout comme Liverpool et la Juventus Turin.

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« Le FC Barcelone serait disposé à prêter Alejandro Baldé dès janvier, suite à sa perte de temps de jeu dans la hiérarchie de Hansi Flick. Manchester United envisagerait également un prêt, tandis que Liverpool se serait vu proposer le latéral gauche de 22 ans », assure la source anglaise.