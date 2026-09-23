PSG : Lamine Yamal veut sa revanche sur Ousmane Dembélé

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Lamine Yamal n’a pas oublié la défaite face à Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or 2025. Le Champion du monde spagnol veut désormais décrocher cette distinction individuelle.

Lamine Yamal peut-il détrôner Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or ?

Lamine Yamal est en clairement campagne pour le Ballon d’Or 2026. Le prodige du FC Barcelone a accordé une interview à L’Équipe, où il s’est confié à cœur ouvert sur ses grandes ambitions personnelles. L’attaquant espagnol est revanchard après sa deuxième place obtenue l’an dernier derrière le Parisien Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Le champion du monde en titre ne cache plus sa soif de décrocher cette prestigieuse distinction individuelle. Même s’il reconnaît volontiers le parcours exceptionnel de son rival tricolore lors du dernier exercice. Lamine Yamal précise que : « ça ne faisait que deux ans que j’allais à la cérémonie du Ballon d’Or, c’était compliqué de gagner déjà, aussi vite. Mais je tiens à souligner qu’Ousmane a fait une très bonne saison ».

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Mais le joueur de 19 ans estime avoir des arguments de poids pour inverser la tendance. En plus des performances collectives et un triomphe mondial, il met en avant sa singularité technique et son influence directe sur le rectangle vert. Lamine Yamal explique : « J’ai aussi eu la chance de gagner beaucoup de titres avec le Barça. Et j’ai pu gagner le titre le plus important, la Coupe du monde. Mais au-delà de ça, je pense que ma façon de jouer est mon argument le plus fort et ce qui me rend différent ».

🗞️ La une du journal L'Équipe du mercredi 23 septembre 2026

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Le Barça parviendra-t-il à briser l’hégémonie européenne du PSG ?

Au-delà du Ballon d’Or, l’ailier polyvalent du FC Barcelone nourrit une obsession collective. Il compte soulever enfin la coupe aux grandes oreilles qui échappe aux Catalans depuis 2015. Un rêve difficile alors que le Paris SG règne en maître sur l’Europe en détenant ce trophée depuis deux saisons consécutives.

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La formation ibérique compte bien rebattre les cartes. L’objectif est clairement affiché dans les têtes blaugrana : la grande finale programmée au mois de juin prochain au stade Metropolitano. Lamine Yamal lance : « maintenant, c’est à nous de soulever ce trophée, lance Yamal. Ça nous motive tous, on veut tous être à Madrid pour jouer la finale de la Ligue des champions. »

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L’attaquant barcelonais a répété son ambition de gagner la Ligue des champions et même de faire mieux que le « back to back » du Paris SG, qu’il affrontera pour la quatrième fois de sa carrière le 20 octobre prochain au Parc des Princes. Lamine Yamal conclut : « Je n’ai pas encore gagné la Ligue des champions, je veux la gagner. Et si j’en gagne une, sachant que le PSG en a gagné deux d’affilée, moi, je veux en gagner trois d’affilée. »