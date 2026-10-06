Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le club passe à l’action face à Rodez AF et le FC Nantes

L’ASSE poursuit son soutien à la campagne « Octobre Rose » contre le cancer chez la femme. À cet effet, le club dévoile un maillot spécial pour affronter Rodez AF, puis le FC Nantes.

ASSE : Un maillot spécial contre le cancer, face à Rodez et Nantes

Comme elle le fait souvent, l’ASSE se joint au mouvement national de lutte et de sensibilisation contre le cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose. Pour accompagner et soutenir la cause, le club stéphanois et son équipementier hummel ont décidé de lancer un maillot événementiel dès cette semaine.

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Il sera dévoilé officiellement le vendredi 9 octobre, puis mis en vente en quantité limitée à la Boutique des Verts et en ligne, mais après que les joueurs stéphanois l’ont porté. Ils arboreront cette tenue spéciale lors de la réception de Rodez Aveyron Football, le samedi 10 octobre, et face au FC Nantes, le samedi 24 octobre, au stade Geoffroy-Guichard.

L’équipe féminine de l’AS Saint Etienne aussi portera le maillot spécial « Octobre Rose » à partir du 18 octobre, lors de la réception du FC Metz en Seconde Ligue.

🎀 Engagées toute l'année, l'AS Saint-Étienne et son association @ASSECoeurVert intensifient leurs actions pour le bien-être féminin dans le cadre du mouvement national d'Octobre Rose, luttant contre le cancer le plus fréquent chez la femme, celui du sein.



ℹ️ En savoir plus sur… pic.twitter.com/izAYZvxkfw — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 6, 2026

Vente aux enchères : ASSE Cœur-Vert récolte des fonds pour soutenir la Ligue contre le cancer

Les maillots « Octobre Rose » portés ou préparés pour les matchs deux des équipes durant ce mois d’actions seront mis aux enchères à la fin du mois d’octobre. L’intégralité des fonds récoltés lors de cette vente sera reversée par ASSE Cœur-Vert au Comité Loire de la Ligue contre le cancer, qui œuvre pour la recherche et le soutien des malades.

Outre l’édition du maillot, le club ligérien mènera plusieurs autres actions pour marquer son engagement contre le cancer du sein. Il s’impliquera dans la sensibilisation à Geoffroy-Guichard sur le dépistage, à travers des conférences et ateliers de prévention, « pour donner de la visibilité à cette campagne de prévention d’intérêt général et permettre un soutien financier à la Ligue contre le Cancer ».

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« Comme chaque saison, l’AS Saint Etienne utilisera ses réseaux de communication et ses écrans géants lors des rencontres d’octobre à Geoffroy-Guichard pour diffuser des messages de sensibilisation à l’autopalpation et au dépistage, si importants dans le diagnostic des plus de 60 000 nouveaux cas par an.

En plus de la sensibilisation auprès de sa communauté de supporters, ASSE Cœur-Vert donne rendez-vous aux femmes le mercredi 7 octobre au stade Geoffroy-Guichard pour la troisième édition de ‘’Plus fortes ensemble’’. Un événement organisé en collaboration avec le Comité Loire de la Ligue contre le cancer, pour s’informer, se ressourcer et partager, autour de la santé et du bien-être », a annoncé le club sur son site internet.

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Il faut noter que les partenaires de l’AS Saint Etienne, dont Casino, Kelyps Intérim, AÉSIO et Mutuelle Crédit Agricole Loire Haute-Loire, s’engagent aussi, à l’occasion d’Octobre Rose.