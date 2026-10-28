Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Un gros souci avec quatre jeunes joueurs de Saint-Etienne !

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L’entraîneur de l’ASSE a certes promu quelques jeunes joueurs en équipe professionnelle, mais ces derniers disposent d’un faible temps de jeu en Ligue 2, ce qui compromet sérieusement leur progression.

ASSE : Baallal, Kasia, Dhaoui et El Jamali manquent de temps de jeu, leur progression en suspens

L’ASSE a lancé trois jeunes joueurs dans son effectif professionnel cette saison. Il s’agit d’Adam Baallal, Nathan Kasia et Elyes Dhaoui. Ils sont parfois convoqués dans le groupe de Ian Cathro en Ligue 2. Cependant, ils disposent de peu de temps de jeu. Baallal, milieu de terrain de 19 ans, a fait cinq apparitions, pour un total de 48 minutes après 10 journées de championnat.

Quant à Nathan Kasia, défenseur central de 17 ans, il totalise 17 minutes de jeu en deux apparitions. Elyes Dhaoui, milieu défensif de 18 ans, est, lui, entré en jeu lors de la victoire de Saint-Etienne contre Rodez AF (2-0), à l’occasion de la 8e journée. Il n’a disputé que les 11 dernières minutes du temps réglementaire.

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Révélé la saison dernière, Nadir El Jamali a, lui, été freiné par une gêne au genou. Il a été opéré en février 2026 pour se faire retirer un corps étranger. Revenu fin août dernier, il n’a pas pu réintégrer durablement l’équipe professionnelle. Il a fait trois brèves apparitions en Ligue 2, soit 15 minutes de jeu au total.

Interrogé sur le retour de blessure du milieu offensif de 19 ans, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne a déclaré qu’il allait devenir un joueur important de l’équipe stéphanoise. Mais les places coûtent très cher en ce moment chez les Verts.

Cathro a déja son équipe type et ses doublures à Saint-Etienne

Les bonnes intentions de Ian Cathro, qui souhaite développer les jeunes joueurs, se heurtent à la forte concurrence des joueurs déjà privilégiés par le technicien écossais et installés en Ligue 2. Mais pas seulement ! Ce dernier a également une obligation de résultats. L’objectif que Kilmer Sports Ventures lui a assigné est clair : la remontée en Ligue 1.

Pour atteindre ce but, il ne peut pas se permettre de faire systématiquement confiance à de jeunes joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour progresser. D’ailleurs, il a déjà son « onze type » et ses doublures, qui participent à la rotation.

Kevin Pedro, le seul jeune à s’imposer dans l’équipe pro en Ligue 2

Le jeune Kevin Pédro (20 ans) est le seul joueur issu de la réserve de l’ASSE à avoir gagné sa place de titulaire, au poste d’arrière latéral droit ou en défense centrale, où il dépanne. Il a été ttitulaire à 10 reprises en autant de matchs dipsutés.

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Recrue estivale, Mamour Ndiaye profite, lui, de la blessure de Gautier Larsonneur pour engranger du temps de jeu et tenter de s’imposer. Le gardien de but de 21 ans a réalisé deux clean sheets contre le Red Star (1-0) et le FC Nantes (1-0), en l’absence du portier numéro 1.

Espérant franchir un palier en jouant en Ligue 2, Adam Baallal, Nathan Kasia, Elyes Dhaoui et Nadir El Jamali voient leurs ambitions freinées par les objectifs du club, mais aussi par les choix de Ian Cathro.

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