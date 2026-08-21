ASSE : Mercato Ligue 2, Saint-Etienne fait la course en tête

Malgré la réduction de ses dépenses lors du mercato cet été, l’ASSE domine encore le marché de la Ligue 2 dans le sens des achats. En revanche, elle est à la traîne pour les ventes.

Mercato : L’ASSE dépense 10,4 M€ pour se renforcer, loin devant Nantes, Metz et Reims

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L’ASSE avait écrasé le mercato en Ligue 2, la saison dernière, avec des dépenses estimées à 27,9 millions d’euros par Transfermarkt, contre 5,85 millions d’euros de recettes. Cette saison encore, le club stéphanois est en tête du classement en termes d’achats.

À dix jours de la fermeture du mercato d’été, Kilmer Sports Ventures a investi 10,4 millions d’euros dans le mercato. Évidemment, ce montant est largement inférieur aux dépenses de 2025-2026, mais l’AS Saint-Etienne compte à elle seule pour 40 % des dépenses en Ligue 2.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, le FC Nantes a dépensé seulement 2 millions d’euros pour se renforcer. Il a privilégié des joueurs libres et des prêts avec option d’achat. En revanche, les Canaris ont vendu pour 27 millions d’euros. Matthis Abline a rejoint l’AS Monaco contre 25 millions d’euros.

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Le FC Metz a dépensé 1,3 million d’euros, pour 17,7 millions d’euros de revenus, notamment grâce aux transferts de Sadibou Sané (7 M€) et d’Idrissa Gueye (6 M€).

Le Stade de Reims a recruté à hauteur de 9,8 M€, contre 52,6 M€ de revenus, grâce aux ventes de Patrick Zabi (25 M€) et d’Ewen Jaouen (21,5 M€). Ils ont été transférés respectivement au Paris FC et à Newcastle.

Stassin et Davitashvili pourraient augmenter les revenus de Saint-Etienne

L’ASSE est cependant parmi les derniers du classement dans le sens des ventes. Elle a cédé Beres Owusu au Grazer AK (Autriche) contre seulement 250 000 euros. Mais ces revenus pourraient exploser avant la fin du mercato, fixée au 1er septembre 2026.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont en instance de transfert. Ils sont valorisés respectivement à 15 millions d’euros et 12 millions d’euros. KSV a fixé le départ de l’attaquant belge à près de 20 millions d’euros, tandis que celui du Géorgien est fixé à 15 millions d’euros minimum.

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Le RC Strasbourg est revenu dans la course cette semaine pour Lucas Stassin, déjà visé par Hull City, Benfica, le FC Porto, le SC Braga ou encore Galatasaray. Quant à Zuriko Davitashvili, il est désormais la priorité de l’Olympiakos en Grèce.