Accueil - PSG - Mercato PSG : Rio Ngumoha, le pari hivernal de Luis Campos

Luis Campos continue de prospecter parmi les jeunes talents les plus prometteurs à travers l’Europe. Selon Transferfeed, le conseiller sportif du PSG serait ainsi sur les traces de Rio Ngumoha, ailier gauche de 18 ans évoluant à Liverpool.

Mercato PSG : Rio Ngumoha dans les plans de Luis Campos ?

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Rio Ngumoha n’a pas attendu d’avoir 18 ans pour faire rêver les grands clubs européens, selon le tabloïd britannique Transferfeed. Connu depuis des années pour ses qualités techniques et ses démonstrations de dribbles, le natif de Londres avait fait des débuts remarqués en Premier League avec un but à seulement 16 ans contre Newcastle pour offrir la victoire aux Reds en août 2025.

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Depuis ces débuts de rêve, Rio Ngumoha a confirmé avec ses premières titularisations, et une utilisation régulière pour son jeune âge. Cette saison, il a pris part à cinq des six matchs des Reds, et continue sa belle montée en puissance. Mais ses prestations attirent déjà d’autres grands clubs européens.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’enfant de Londres a entamé des négociations pour prolonger son contrat avec le club anglais, mais il n’a pas trouvé d’accord pour le moment. Selon les informations du site anglais, le Paris Saint-Germain aurait ciblé la jeune pépite de Liverpool, considéré comme l’un des grands espoirs anglais à son poste.

Son profil particulièrement explosif aurait notamment retenu l’attention des dirigeants parisiens. Le PSG surveillerait ainsi attentivement sa situation dans les prochains mois. Paris ne serait toutefois pas seul sur les traces du jeune attaquant.

Arsenal prêt à tout pout déloger Rio Ngumoha de Liverpool ?

Arsenal serait également positionné sur ce dossier avec beaucoup d’attention, selon les derniers échos en provenance d’Angleterre. Les Gunners pourraient donc compliquer les plans du Paris Saint-Germain durant le prochain mercato. Liverpool souhaite évidemment conserver sa jeune pépite le plus longtemps possible. Les dirigeants des Reds devraient ainsi rapidement tenter de prolonger son contrat.

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Malgré son immense potentiel, Rio Ngumoha doit encore poursuivre sa progression avec plus de temps de jeu. Depuis le début de la saison, Ngumoha compte quatre apparitions. Cette situation pourrait alimenter ses réflexions concernant son avenir à Anfield. Un départ pourrait devenir envisageable si son temps de jeu reste insuffisant. Conscient de cette situation, le Paris SG pourrait alors tenter de profiter de cette ouverture pour passer à l’action pour le recruter.

David Ornstein sur Rio Ngumoha :



« Arsenal s’intéresse à Rio Ngumoha, tout comme de nombreux autres clubs. J’ai entendu cet été qu’Arsenal appréciait beaucoup le joueur.



Mais cela ne signifie absolument pas que Liverpool veut le vendre. Le club souhaite prolonger son contrat,… pic.twitter.com/lj7QPsYe12 — Univers Liverpool🇫🇷 (@UniversLFC) September 15, 2026

Luis Campos devra néanmoins composer avec la concurrence d’Arsenal et la volonté du club de la Mersey de conserver son joyau offensif. D’après The Athletic, le club londonien se montre attentif à l’évolution de la situation de l’ailier des Reds. Sous contrat jusqu’en juin 2028, ce dernier ne s’est pas encore engagé sur le long terme du côté d’Anfield.

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Ainsi, si Ngumoha ne signe pas un nouveau contrat dans les semaines à venir, Arsenal pourrait alors tenter d’approcher l’international espoir anglais. Liverpool entend toutefois conserver son joueur, et aimerait empêcher que les intérêts se transforment en offres concrètes pour le joueur formé à Chelsea.

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« Actuellement, il n’y a en effet pas d’accord pour un nouveau contrat. Il y a beaucoup d’intérêt pour lui en Europe, mais Liverpool souhaite être patient dans ce dossier, car rien ne laisse penser qu’il veut partir. Le joueur attend aussi de voir le temps de jeu qu’il aura à Liverpool, car il devrait normalement être un gros atout pour les Reds cette saison, et cela pourrait peser sur sa décision », a livré le journaliste David Ornstein sur The Athletic. Luis Campos et le PSG parviendront-ils à faire douter Rio Ngumoha et à envisager un avenir loin de la Premier League dans les mois à venir ? Ce feuilleton ne fait que commencer.