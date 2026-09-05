PSG : Les mots forts de Luis Enrique après sa prolongation !

Avant la défaite contre l’AS Monaco, le PSG a annoncé une vague de prolongation de contrat, dont celle de son entraîneur Luis Enrique. Après le match, le technicien espagnol a livré ses sentiments sur sa situation.

Mercato : Luis Enrique au PSG jusqu’en juin 2030

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Vendredi soir, avant le match de la troisième journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho et Fabian Ruiz. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 après avoir notamment dirigé le FC Barcelone et la sélection espagnole, Luis Enrique s’impose rapidement comme l’architecte du projet parisien.

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Entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 13 trophées, le technicien espagnol a inscrit son nom dans l’histoire des Rouge et Bleu en remportant deux Ligues des champions consécutives et deux Supercoupes d’Europe consécutives. Il a également remporté une Coupe intercontinentale, trois championnats de France, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions. En 2024-2025, il conduit également le Club vers un sextuplé historique, et emmène les Parisiens jusqu’en finale de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, disputée aux États-Unis en 2025.

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Adepte d’un football offensif fondé sur la possession et l’exigence collective, Luis Enrique a profondément façonné l’identité de jeu du Paris SG depuis son arrivée. Une philosophie qui a accompagné Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vers les sommets du football international. Prolongé jusqu’en 2030, le successeur de Christophe Galtier poursuit ainsi son aventure parisienne avec l’ambition de continuer à guider le club de la capitale vers de nouveaux sommets et à développer le plein potentiel des joueurs de l’effectif. Une ambition qui réjoui énormément le technicien de 56 ans.

Luis Enrique : « J’espère rester très longtemps »

Initialement lié jusqu’en 2027, Luis Enrique a ajouté trois années supplémentaires sur son engagement avec le PSG. En conférence de presse, l’ancien joueur du Real Madrid et du Barça a publiquement affiché sa volonté de s’inscrire dans la durée avec le club cher au président Nasser Al-Khelaïfi.

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« Ce que je peux dire, c’est que c’est ma première fois dans ma carrière, et je suis un entraîneur vieux, que j’arrive à la quatrième année dans le même club. Et ça, c’est la confiance du club, spécialement du président et de la direction sportive, Luis Campos. Et je suis plus motivé que la première année. C’est bizarre pour moi et j’espère rester très longtemps à Paris. Mais il faut mériter, pour rester très longtemps à Paris. C’est ça ma motivation aujourd’hui.

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C’est ça ma motivation pour surmonter toutes les choses négatives qu’il peut y avoir pendant toute la saison. Je suis très content et j’espère être à la hauteur », a notamment déclaré Luis Enrique en conférence de presse.