PSG : Ousmane Dembélé éteint la polémique avec Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse jeudi après-midi, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, en a profité pour clarifier la situation avec Kylian Mbappé concernant la course pour le Ballon d’Or. Le tenant du titre avoue n’avoue aucun souci avec le numéro 10 du Real Madrid.

Ousmane Dembélé : « À 29 ans, je n’ai vraiment pas la tête à ça »

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera décerné au meilleur footballeur de l’année 2026. Tenant du titre, Ousmane Dembélé est encore l’un des favoris pour se succéder à lui-même, tout comme Lamine Yamal, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz et Kylian Mbappé.

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Dans une de ses nombreuses sorties médiatiques, la star du Real Madrid avait récemment expliqué : « Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! »

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Des paroles qui n’avaient pas plu à l’entourage de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En zone mixte après une victoire de son équipe en Ligue 1, Ousmane Dembélé avait à son tour piqué Kylian Mbappé, sans le nommer. Ce dernier avait envoyé des piques sans le nommer à Kylian Mbappé. Depuis, les médias étrangers et locaux évoquent des tensions et un froid entre les deux leaders de l’équipe de France.

Ce jeudi, Dembélé, qui était en conférence de presse avec Zinedine Zidane, sélectionneur de l’équipe de France, a évoqué cet éventuel conflit avec son ami Mbappé. Agacé par les nombreuses rumeurs, le protégé de Luis Enrique s’est voulu très clair sur ce sujet.

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« Si je suis en conflit avec Kylian Mbappé ? Non, il n’y a rien. Toutes ces histoires, je ne commente pas, je ne veux pas commenter. Ce sont des petites guéguerres sur les réseaux sociaux. À 29 ans, je n’ai vraiment pas la tête à ça. Je suis concentré sur l’essentiel, qui est le terrain », a confié Ousmane Dembélé, qui a tenu à conclure de la meilleure des manières sur sa relation avec le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG.

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« Est-ce qu’on est toujours copains ? Comme je l’ai dit, toutes ces histoires des réseaux sociaux… On a échangé avec Kylian, on est à côté à table. Il n’y a pas de soucis », a ajouté Dembélé, qui a rappelé que « Mbappé est un joueur important pour l’équipe nationale, il a aidé l’équipe et mis beaucoup de buts. »