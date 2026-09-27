Accueil - FOOT MONDE - FLASH : Le Real Madrid annonce le verdict pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, s’est blessé au genou gauche lors de la victoire de l’équipe de France face à la Turquie (1-0), vendredi soir, en Ligue des Nations. Le club espagnol a communiqué sur la blessure de son joueur ce samedi.

Kylian Mbappé souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé.

Auteur du seul but de la rencontre, l’attaquant du Real Madrid s’est blessé au genou gauche sur sa frappe. Il a d’abord tenté de poursuivre la rencontre avant de finalement s’écrouler sur la pelouse et de demander le changement. Touché au genou lors de la victoire de l’équipe de France contre la Turquie (1-0) vendredi en Ligue des Nations, le capitaine des Bleus souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, selon un communiqué officiel publié par le Real Madrid ce samedi.

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« Rapport médical de Mbappé : Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, un diagnostic d’hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été posé. Son rétablissement sera suivi de près », écrit le club madrilène.

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Remplacé dans la foulée par Désiré Doué, Kylian Mbappé a été renvoyé à Madrid par le staff médical de l’équipe de France, qui a officialisé son forfait pour les trois matchs de Ligue des Nations à venir en raison d’une lésion tendineuse. Une blessure rarement évoquée dans le monde du football et dont la durée d’indisponibilité est par conséquent assez floue.

« On se souvient que Mbappé avait déjà été gêné la saison dernière en raison de problèmes à ce même genou gauche, à deux reprises. Son genou gauche, encore une fois. Celui qui a tant fait parler la saison dernière. Celui qui avait provoqué un véritable séisme suite à un mauvais diagnostic. (…) L’inquiétude règne au Real Madrid. Personne ne parle, on attend les résultats des examens. Mais la tension est palpable, rappelle Marca. À un mois du Clasico face au FC Barcelone, José Mourinho, l’entraîneur madrilène, va croiser les doigts.

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Alors que certains spécialistes craignaient le pire pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mbappé va seulement manquer deux semaines de compétition selon la presse espagnole, notamment le journal Marca. Le quotidien espagnol se veut rassurant et évoque une indisponibilité comprise entre dix et douze jours.

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