Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Tadjidine Mmadi vers un prêt sec cet hiver

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Le mercato OM d’hiver pourrait commencer par un minot. Écarté du groupe après la fin de match ratée contre Le Havre, Tadjidine Mmadi est proche d’un départ en janvier. L’Olympique de Marseille étudie un prêt sans option d’achat pour son ailier de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2029.

Mercato OM : pourquoi un prêt sec plutôt qu’une vente ?

La formule n’a rien d’un détail. Un prêt sans option garantit à Marseille de récupérer son joueur en juin, sans risque de le voir partir pour un montant fixé d’avance. Le club n’a jamais caché qu’il tenait à lui. En août, le FC Utrecht avait proposé 5 millions d’euros et Villarreal s’était renseigné. L’OM n’avait pas donné suite.

Quelques mois plus tôt, en janvier, le Marseillais avait prolongé son bail jusqu’en 2029. Le message était clair des deux côtés : le club phocéen compte sur lui à moyen terme, pas forcément cette saison.

28 minutes de jeu depuis le mois d’août

Les chiffres expliquent la réflexion du staff. Trois apparitions cette saison, deux en Ligue 1 et une en Ligue Europa, pour 28 minutes au total. Pour un joueur de couloir qui vit de ses accélérations et de ses duels, c’est trop peu pour franchir un palier.

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Le match contre Le Havre a fini de brouiller sa situation. Menés 4-0, les Normands sont revenus à 4-3 dans le dernier quart d’heure et Bruno Genesio a ciblé les entrées des jeunes. Keyliane Abdallah a été renvoyé en réserve, puis Tadjidine Mmadi a lui aussi été mis à l’écart du groupe professionnel. Un prêt ressemble moins à une punition qu’à une porte de sortie pour éviter une saison blanche.

Quelle destination pour relancer Tadjidine Mmadi ?

Tout se jouera sur le choix du club d’accueil. Une équipe qui lui offre un vrai statut, en Ligue 1 ou à l’étranger, vaudrait mieux qu’un banc dans une formation ambitieuse. Les prétendants de l’été, aux Pays-Bas et en Espagne, pourraient revenir avec une offre moins coûteuse, mais aucune piste n’est confirmée à ce stade.

Pour la direction phocéenne, le calcul est simple. Un Mmadi de retour en juin avec une demi-saison de matchs dans les jambes aurait plus de valeur, sportive comme marchande, qu’un espoir resté six mois en réserve. Toute l’actualité des transferts du club est à suivre dans notre rubrique Mercato OM.

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