Mercato OM : Bruno Genesio face à deux urgences pour janvier

‎À l’occasion du prochain mercato hivernal, Bruno Genesio et l’OM devront corriger les fragilités d’un effectif construit sous de fortes contraintes financières. Deux secteurs apparaissent déjà prioritaires : la défense centrale et le milieu de terrain.

‎Mercato OM : Quand le terrain désigne déjà les priorités

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‎Le constat se dessine progressivement à l’Olympique de Marseille : l’effectif de Bruno Genesio manque de profondeur pour absorber une saison chargée. Avec la Ligue 1 et la scène européenne à gérer, les blessures, suspensions et baisses de régime peuvent rapidement transformer une rotation limitée en véritable casse-tête pour l’entraîneur olympien. Deux dossiers urgents se dressent déjà sur son parcours selon Le10sport.

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‎Le premier chantier concerne la défense centrale. Les dernières prestations ont montré certaines limites des solutions disponibles, notamment lorsqu’il faut enchaîner les rencontres à haute intensité. L’OM devra donc probablement chercher un défenseur capable d’apporter immédiatement de la sécurité, sans attendre plusieurs mois d’adaptation.

‎Le départ de Timber laisse une case béante

‎Le deuxième dossier concerne l’entrejeu. Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes offrent des qualités différentes, mais le profil capable de multiplier les courses, gratter des ballons puis se projeter rapidement vers l’avant manque davantage depuis le départ de Quinten Timber.

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‎Ce dernier a finalement rejoint Crystal Palace en toute fin de mercato, dans une opération estimée à environ 20 millions d’euros. Une perte sportive que Bruno Genesio devra compenser autrement, même si les contraintes économiques avaient déjà empêché l’OM de renforcer son groupe durant l’été.

‎Pas encore de noms, mais un portrait-robot

‎À ce stade, aucun joueur précis ne peut raisonnablement être présenté comme la cible marseillaise de janvier. Le marché est encore loin, et les possibilités dépendront notamment des finances du club, des départs éventuels et de la situation médicale de l’effectif.

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‎La tendance est néanmoins claire : l’OM devrait rechercher un milieu de terrain capable de jouer dans les deux surfaces, avec du volume et de l’impact. En défense, l’objectif serait plutôt un élément expérimenté, suffisamment fiable pour devenir une véritable solution de premier plan.

‎Genesio doit déjà penser à l’hiver

‎Le calendrier donnera rapidement une indication sur l’urgence réelle. Une accumulation de matchs, quelques blessures et des difficultés dans les transitions pourraient accélérer la réflexion de la direction marseillaise. À l’inverse, une bonne série permettrait de patienter davantage et de cibler plus précisément les besoins.

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‎Genesio ne cache d’ailleurs pas la nécessité de composer avec les moyens disponibles. Après Monaco, l’entraîneur avait assumé ses choix tout en reconnaissant les difficultés de son équipe : « Je pense aussi qu’on a souffert athlétiquement et physiquement », avait-il avoué. Cette phrase résume assez bien le problème : Marseille n’a pas seulement besoin de noms, mais de profils capables d’augmenter l’intensité collective.