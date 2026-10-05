Accueil - Mercato OM - OM : Pape Gueye évoque la triste situation de Marseille

Pape Gueye a de nouveau évoqué son départ de l’OM, alors qu’il retrouvait le Vélodrome avec le Sénégal. Le milieu de Villarreal a reconnu qu’il aurait souhaité une autre issue à son aventure marseillaise, tout en regrettant la triste situation que traverse le club phocéen.

OM : Pourquoi Pape Gueye regrette-t-il encore son départ de Marseille ?

À l’occasion du rendez-vous entre le Sénégal et les Comores au Vélodrome, Pape Gueye a retrouvé une ville qui a profondément marqué sa carrière. Dans des propos accordés à Ouest-France, l’international sénégalais, a reconnu devant des supporters, à Saint-Chamas, que son histoire avec l’OM aurait pu connaître une conclusion différente.

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« J’aurais aimé que ça se finisse mieux, je pense que tout le monde savait l’attache que j’avais au club. Je voulais continuer dans ce club », a expliqué le joueur de Villarreal. Une confession qui en dit long sur une séparation qui, même deux ans après, semble conserver une petite place dans un coin de sa tête.

Que reste-t-il vraiment de son histoire avec Marseille ?

Parti libre à l’été 2024, Pape Gueye n’a pourtant pas choisi de noircir le tableau. Au contraire, le Sénégalais préfère retenir ce que Marseille lui a apporté, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « Je n’ai que des bons souvenirs de l’OM. C’est un club qui m’a fait grandir en tant que footballeur et aussi en tant que personne », a-t-il confié.

Son regard sur la situation actuelle du club reste également empreint d’émotion. Toujours supporter dans l’âme, il assure suivre les rencontres marseillaises et reconnaît que les performances de l’équipe ne le laissent pas indifférent. « C’est une situation qui est triste. Je suis toujours passionné. Je regarde tous les matchs », a-t-il déclaré.

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Le lien avec Marseille n’est d’ailleurs pas totalement rompu. Plusieurs de ses anciens coéquipiers sont encore au club, ce qui rend forcément le suivi de l’actualité olympienne un peu particulier. « J’ai encore des amis qui y jouent. En tant que supporter, c’est un peu compliqué », a admis le milieu sénégalais.

Pourquoi Marseille occupe-t-il toujours une place particulière pour lui ?

Au-delà des regrets liés à son départ, Pape Gueye insiste sur les enseignements tirés de son passage dans la cité phocéenne. Il sait ce que représente le maillot olympien et mesure également la pression qui accompagne chaque match au Vélodrome.

« Concernant ce qui a pu se passer à Marseille, c’est le football… Je n’en tire que des bonnes choses, je suis obligé d’aller de l’avant et je suis très bien à Villarreal », a-t-il relativisé. Une manière élégante de tourner la page sans déchirer le livre. Le contexte de son retour au Vélodrome a forcément ajouté une dose d’émotion.

Face aux Comores, le Sénégal s’est finalement imposé 1-0, offrant à Gueye l’occasion de retrouver une enceinte où il a longtemps évolué sous les couleurs marseillaises. Il pouvait compter sur la présence de sa famille et de ses proches pour rendre cette journée encore plus particulière.

Un départ libre, mais une trace toujours bien présente ?

Pape Gueye avait quitté l’OM librement en 2024 après une période marquée par des tensions autour de sa situation contractuelle. Désormais âgé de 27 ans, le milieu de Villarreal s’est installé dans un nouveau projet en Espagne et affiche cette saison 7 matches et 3 buts en Liga.

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Son parcours rappelle surtout que certains départs ne signifient pas nécessairement la fin d’une histoire. Deux ans après avoir quitté Marseille, Gueye continue de regarder les matchs de l’Olympique de Marseille, garde des amis dans le vestiaire et parle encore du club avec une affection évidente.

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Entre regrets, reconnaissance et attachement, son discours ressemble finalement à celui d’un ancien joueur qui n’a jamais totalement cessé d’être supporter. Et lorsqu’un Marseillais de cœur revient au Vélodrome, même sous un autre maillot, le passé n’est jamais très loin.