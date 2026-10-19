Accueil - Mercato OM - OM : Le départ de Geoffrey Kondogbia réclamé après Angers ?

Bruno Genesio a bousculé son onze de départ face à Angers en alignant Geoffrey Kondogbia. Sauf que la prestation décevante du Centrafricain sème le doute sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

OM : Le choix audacieux de Bruno Genesio contre Angers

Bruno Genesio a en a surpris plus d’un ce dimanche à Angers.L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a largement remanié son onze pour cette septième journée de Ligue 1. Le choix le plus commenté concernait l’axe de la défense. Nayef Aguerd et Bamo Meïté, pourtant convaincants face à l’Olympiakos, ont débuté sur le banc.

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À leur place, Bruno Genesio a choisir de titulariser CJ Egan-Riley aux côtés de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de 3 ans a donc été repositionné en défense centrale. Alors que Pierre-Emile Hojbjerg et Derek Cornelius sont toujours à l’infirmerie. Ce choix enflamme les débats dans la cité phocéenne.

Le débat autour de Geoffrey Kondogbia relancé

L’OM a d’abord été bousculé avant de se libérer et de dominer des Angevins dépassés. Le succès (2-5) rassure après une soirée ratée face à l’Olympiakos (0-1) en Europa League. Mais cela ne suffit pas à éteindre les discussions autour des choix tactiques de Bruno Genesio. Notamment en ce qui concerne le cas de Geoffrey Kondogbia.

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L’idée d’un départ de l’international centrafricain reprend même de la voix chez de nombreux supporters observateurs marseillais. Son profil de joueur d’expérience, utilisé tantôt au milieu, tantôt en défense, laisse perplexe. La Provence lui a infligé la note de 3 pour sa prestation décevante.

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Rappelons que Geoffrey Kondogbia s’est blessé à la cuisse lors du déplacement à Monaco (0-2) le 30 août. Il avait été écarté durant plusieurs semaines, alors qu’il n’avait disputé que deux rencontres de championnat. Ce n’est pas nouveau. Déjà en avril dernier, une blessure à la cuisse l’avait privé du choc contre Monaco.

Un problème physique qui persiste

Depuis deux saisons, Geoffrey Kondogbia peine à enchaîner les matchs à l’Olympique de Marseille. Cela complique la tâche d’un entraîneur déjà limité dans ses options. Les doutes sur sa place dans l’effectif demeurent. Même si Bruno Genesio le considère comme un cadre.

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Le média local rappelle le club présidé par Stéphane Richard souhaitait son départ cet été. Se séparer d’un joueur de 33 ans, souvent blessé, commence à prendre de l’ampleur. La fenêtre hivernale sera sans doute déterminante pour Geoffrey Kondogbia et sa direction.