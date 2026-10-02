OM : Le jeune Yanis Sellami prolonge à Marseille (officiel)

La direction de l’OM vient de boucler une signature inattendue en ce début du mois d’octobre. Yanis Sellami a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 avec le club phocéen. D’autres prolongations sont attendues à Marseille.

Yanis Sellami est désormais lié à l’OM jusqu’en 2029

C’est dans un contexte sportif loin d’être idéal que l’Olympique de Marseille a choisi de s’offrir une nouvelle signature. La trêve internationale cause des blessures dans le groupe de Bruno Genesio. Pendant ce temps, la direction phocéenne a annoncé la prolongation de contrat de Yanis Sellami sur son site officiel. Le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2029.

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La direction marseillaise précise dans son communiqué que « notre milieu de terrain algérien, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 ». Cette annonce réjouit les supporters en ce début de saison compliquée. Surtout que le timing de cette communication n’a rien d’anodin.

L’Olympique de Marseille continue de miser sur la jeunesse

Les internationaux ont quitté depuis la semaine dernière le centre d’entraînement pour rejoindre leurs sélections respectives. La direction sportive de l’OM, menée par Grégory Lorenzi, en profite pour régler certains dossiers en interne. Le terrain médiatique est à présent occupé par cette nouvelle positive malgré le mécontentement des fans.

Félicitations, 𝗬𝗮𝗻𝗶𝘀 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗮𝗺𝗶 ! 🔵⚪️



Notre milieu de terrain 🇩🇿, issu du Centre de Formation, prolonge son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 ✍️ pic.twitter.com/hzqJA17pkM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2026

Ceux-ci sont agacés et inquiets du début de saison de l’OM. Le groupe Bruno Genesio ayant enchainé des déconvenues. 5 défaites en 6 matchs. Les supporters attendent des signaux forts pour la reprise. Verrouiller l’avenir de Yanis Sellami constitue, à ce titre, un message clair. Le projet sportif continue de s’appuyer sur la jeunesse.

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Cette signature représente une étape importante pour Yanis Sellami. Le milieu de terrain de 19 ans voit son investissement récompensé par un engagement de longue durée. Cet accord lui offre plus de stabilité et de visibilité pour poursuivre sa progression.

D’autres prolongations attendues

Yanis Sellami, qualifié de « crack » par l’OM, fait partie de ces éléments dont on attend beaucoup dans le secteur du milieu de terrain. Un poste où la densité et la créativité sont essentielles pour le bon fonctionnement d’une équipe. Le natif de Vichy en est à 3 rencontres disputées cette saison en National 2. Il devra batailler pour se faire une place en équipe première.

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Cette prolongation permet en tout cas de sécuriser un talent prometteur pour plusieurs années en dissuadant d’éventuels courtisans. Et elle ne semble pas être un cas isolé. La Provence laisse déjà entendre qu’une véritable campagne de prolongation serait en cours à Marseille. Antoine Valero, autre pépite issue du centre de formation, serait lui aussi pressenti pour prolonger son bail.