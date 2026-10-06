Accueil - Mercato OM - Troyes-OM : Genesio choisit de laisser Behazaf sur le banc

Quelques jours avant le choc Troyes-OM, Bruno Genesio a pris une forte décision en interne. L’entraîneur marseillais n’aurait pas l’intention d’aligner Kelyann Behazaf malgré l’absence de Timothy Weah.

OM : Genesio a tranché, Kelyann Behazaf devra encore patienter

Bruno Genesio ne semble pas pressé de lancer les jeunes talents de l’Olympique de Marseille dans le grand bain. Alors que le club traverse une période compliquée, le technicien reste fidèle à ses principes. Même si son choix déplait à une grande partie des supporters. Ceux-ci espèrent voir émerger de nouveaux visages dès la reprise du championnat.

Ils s’accrochent à cette idée fixe. Les blessures en cascade à l’OM devraient profiter à la génération montante. Sauf que Bruno Genesio ne montre jusqu’ici peu d’appétit pour puiser au centre de formation. Les cas d’Antoine Valero et Milan Leccese confirment cette tendance.

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Les deux attaquants prometteurs se distinguent en sélection de jeunes comme avec la réserve. Mais cela reste visiblement insuffisant pour se faire une place au sein du groupe professionnel. En revanche, Kelyann Behazaf semblait mieux placé. Le latéral droit de 20 ans avait profité du carton rouge infligée à Timothy Weah face au PSG (1-2) pour disputer ses premières en Ligue 1.

Ulisses Garcia relancé en défense

Son père Khalifa Bezahaf s’enflammait : « Lorsque je l’ai vu sur le bord du terrain, ça m’a fait bizarre. Il est là (…) Je suis son premier entraîneur, je l’ai suivi partout en Europe pendant sa formation, et maintenant chez les professionnels ». Tout semblait donc réuni pour voir Kelyann Behazaf débuter contre Troyes. Surtout que le titulaire à son poste est suspendu.

Mais Bruno Genesio a visiblement d’autres options en tête pour animer son couloir droit. La Marseillaise rapporte que l’entraîneur de l’OM n’a pas l’intention d’aligner Kelyann Behazaf ce dimanche face à Troyes en dépit d’un effectif largement diminué.

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Le coach a préféré essayer Ulisses Garcia à droite de sa défense durant cette coupure internationale. Le Suisse peine à se faire une place dans le onze marseillais depuis son retour de prêt. Il a surtout évolué à gauche, son poste de prédilection, lors du déplacement à Besiktas en Ligue Europa le mois dernier.

Des jeunes joueurs en difficulté à Marseille

Ce choix en dit long sur la perception de Bruno Genesio. A ses yeux, la plupart des Minots marseillais manqueraient encore de maturité pour affronter l’exigence de la Ligue 1. Il a l’occasion de les observer chaque jour à l’entraînement et est sans doute être le mieux placé pour en juger.

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Ces décisions suscitent tout de même quelques interrogations à Marseille. Faute d’un mercato sans recrue estivale, les supporters auraient aimé que la solution aux difficultés actuelles sorte de la réserve. Bruno Genesio maintient pour le moment son choix. Kelyann Behazaf devrait patienter sur le banc avant de goûter à nouveau à la Ligue 1.