Accueil - OM - OM : Genesio privé de Kondogbia et Nnadi, son groupe de 21 pour Rennes

Bruno Genesio a convoqué 21 joueurs pour le choc Stade Rennais-OM, ce vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, toujours à l’infirmerie, manquent à l’appel.

Ce qu’il faut retenir du groupe de l’OM

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21 joueurs retenus par Bruno Genesio pour Stade Rennais-OM, vendredi 11 septembre à 20h45 au Roazhon Park, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.

Deux forfaits dans l’entrejeu : Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi , tous deux blessés.

et , tous deux blessés. Cinq milieux de terrain seulement dans la liste, pour sept défenseurs et six attaquants.

Amine Gouiri, Igor Paixao, Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes sont bien du voyage.

Stade Rennais-OM : Genesio privé de deux milieux

La Ligue 1 revient ce vendredi soir avec un choc très attendu. L’Olympique de Marseille se rend en Bretagne pour y défier le Stade Rennais. Cette rencontre est particulière pour Bruno Genesio qui fera face à son ancienne équipe. L’entraîneur de l’OM a retenu un groupe de 21 joueurs afin d’aller chercher le succès en terre bretonne.

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Les Phocéens ont à cœur de chasser les doutes nés des dernières défaites face à Monaco et Paris FC. Bruno Genesio pourra compter sur la présence de ses forces offensives habituelles. L’attaquant Amine Gouiri fait bien partie du voyage, tout comme Igor Paixao et Amine Harit. Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes seront également de la partie.

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L’entraîneur de l’OM doit en revanche composer avec deux absences notables dans l’entrejeu. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi restent toujours à l’infirmerie en raison de leurs pépins respectifs. Ils sont toujours convalescents. Un vrai manque pour l’entrejeu olympien qui aura besoin d’impact athlétique pour relever ce défi. Ce groupe de l’Olympique de Marseille aura fort à faire pour s’imposer à Rennes avant de basculer en Ligue Europa face au Besiktas.

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Le détail de la liste précise l’ampleur du problème. Bruno Genesio n’a retenu que cinq milieux de terrain, Abdelli, Gomes, Harit, Hojbjerg et Kamissoko, contre sept défenseurs et six attaquants. La marge de manœuvre est donc étroite dans le secteur où le Stade Rennais de Franck Haise s’appuie le plus, celui des seconds ballons et de la récupération haute. Pour l’entraîneur de l’OM, en poste au Roazhon Park de 2021 à 2025, ce retour en Bretagne prend une saveur particulière.

Les 21 joueurs de l’Olympique de Marseille

Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Meïté, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Hojbjerg, Kamissoko

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Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Moumbagna, Mmadi, Paixão