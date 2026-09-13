Accueil - OM - OM : La direction recadre Genesio après sa sortie explosive

La tension est montée d’un cran autour de Bruno Genesio après la troisième défaite consécutive (1-0) de l’OM face au Stade Rennais vendredi. Après la rencontre, les déclarations de l’entraîneur marseillais sur les ambitions du club et les moyens à sa disposition auraient suscité de vives réactions en interne.

OM : Une défaite qui cache un malaise plus profond

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‎‎L’OM pensait pouvoir s’appuyer sur une première période encourageante à Rennes. Mais l’efficacité a encore fait défaut et le but rennais après la pause a suffi à condamner les Marseillais. Après quatre journées, le bilan est brutal : une victoire inaugurale contre Strasbourg, puis trois revers consécutifs face à Monaco, au Paris FC et à Rennes. Marseille ne compte donc que trois points.

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‎‎C’est dans cette atmosphère déjà lourde que Bruno Genesio a pris la parole. Au micro de Ligue 1+, le technicien n’a pas seulement commenté la défaite. Il a également renvoyé vers sa direction la question des ambitions du club, avec une formule qui n’est pas passée inaperçue : « Ce n’est pas à moi de vous le dire. » Un message qui ressemble davantage à un avertissement qu’à une simple analyse d’après-match.

‎Vive réaction en interne après la sortie de Genesio‎

‎Dans ce contexte, les informations de Mohamed Toubache-Ter ajoutent une nouvelle couche de tension. Selon l’insider, la sortie médiatique de Genesio aurait été jugée « inutile et injustifiée » en interne. « Au lieu de capitaliser sur la première période, cette sortie montre une grosse tension, c’était inutile », estime-t-on.

Il s’agit toutefois d’un élément rapporté, et non d’un recadrage officiel communiqué publiquement par l’Olympique de Marseille.‎ ‎Cette nuance est importante. Aucune déclaration officielle du club ne confirme, à ce stade, une sanction ou une mise au point formelle adressée à l’entraîneur.

En revanche, les propos de Genesio ont bien exposé une interrogation majeure : avec quels moyens et quelles ambitions l’OM doit-il réellement avancer ? La réponse de la direction sera forcément scrutée.

‎‎Le calendrier ne laisse déjà plus beaucoup d’air

‎‎Le problème marseillais ne se limite pas au classement. La semaine qui arrive s’annonce particulièrement corsée, avec un déplacement européen à Besiktas avant la réception du Paris Saint-Germain. Pour une équipe en manque de confiance, le menu ressemble presque à une plaisanterie de mauvais goût.

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‎‎Bruno Genesio doit donc rapidement transformer les bonnes séquences aperçues à Rennes en résultats. Le technicien estime que son groupe doit encore progresser et qu’il faut du temps, mais l’OM est un club où le temps est rarement une monnaie abondante. Après seulement quatre journées, la pression devient déjà concrète.

‎Un bon début et puis c’est tout

‎‎L’OM avait pourtant parfaitement lancé son championnat avec une victoire 4-0 contre Strasbourg. Depuis, la dynamique s’est inversée avec trois défaites de rang. Cette incapacité à convertir les temps forts constitue l’un des principaux problèmes du moment. ‎Autre élément à surveiller : l’effectif reste confronté à certaines limites quantitatives.

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‎ À Rennes, l’absence de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi a notamment réduit les solutions de Genesio dans l’entrejeu. Le technicien doit donc composer avec un groupe encore en construction, alors que les exigences marseillaises, elles, n’attendent pas.