Accueil - Mercato OM - OM : Stéphane Richard brigue un poste clé à l’ECA ce mardi

Stéphane Richard est en lice pour décrocher un rôle important. Le président de l’Olympique de Marseille doit passer par une élection organisée ce mardi à pour devenir le nouveau représentant des clubs européens à l’ECA.

OM : Stéphane Richard joue gros ce mardi avec l’ECA

Ce mardi 29 septembre 2026 est un jour très particulier pour Stéphane Richard. L’Equipe rappelle qu’un siège est toujours vacant à l’association Européenne des Clubs (ECA) suite au départ de Pablo Longoria. L’ancien président de l’Olympique de Marseille siégeait au sein de cette puissante organisation regroupant pas moins de 850 clubs professionnels à travers le continent.

Lire aussi : OM : McCourt s’enrichit encore, les supporters voient rouge

Limogé cet été, son successeur à la tête de l’Olympique de Marseille postule désormais pour ce poste clé. Stéphane Richard figure parmi les candidats à cette élection cruciale. Il fera face à un autre dirigeant de club de Ligue 1. Olivier Létang est lui aussi engagé dans cette campagne pour succéder à l’ancien dirigeant marseillais.

Olivier Létang convoite aussi ce poste clé

Le président du LOSC mise sur la régularité sportive de son équipe sur la scène européenne ces dernières années. Il se positionne en fervent défenseur des écuries de toutes tailles. Sa réputation parfois volcanique et ses accrochages passés avec le corps arbitral européen écornent légèrement sa candidature. Même si rien n’est encore joué lors de ce scrutin.

❗️Olivier Létang et Stéphane Richard ont postulé pour reprendre le siège vacant de Longoria, comme membre du conseil d'administration de l'EFC.



L'European Football Clubs représente près de 850 clubs pros masculins et féminins.



L'élection aura lieu ce mardi à Copenhague.… — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 28, 2026

Stéphane Richard aborde de son côté cette élection à l’ECA avec une approche diamétralement opposée à celle d’Olivier Létang. Le nouveau président de l’Olympique de Marseille est doté d’une solide expérience de grand gestionnaire. Il a notamment été l’ancien directeur général de France Télécom devenue Orange.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos cible Alberto Costa pour l’hiver

Lire aussi : Mercato OM : Genesio tient sa recrue, Ianis Hagi donne son accord

Le dirigeant marseilais entend capitaliser sur son sens des affaires pour séduire les votants. Il voudra certainement s’attirer les faveurs du président du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi possède une forte influence au sein de l’ECA.

L’Olympique de Marseille déterminé à conserver sa place durablement

Cette candidature de Stéphane Richard n’est pas anodine. La nouvelle direction de l’OM montre sa farouche volonté de peser durablement sur les sphères du pouvoir continental. Les dirigeants marseillais veulent s’assurer que le club phocéen continue de compter parmi les institutions fortes du football européen. Même si des vents contraires et des crises financières pèsent actuellement sur l’institution olympienne.

L’Olympique de Marseille sort d’un mercato bloqué dans le sens des arrivées. Aucune recrue n’est venue compenser les nombreux départs. Les exigences de la DNCG et l’UEFA l’ont freiné dans son recruté. Les Phocéens pointent actuellement à une honteuse 17e place de Ligue 1. Ils ont concédé 5 défaites en 6 matchs.

À voir

Cathro fixe sa vision pour le nouveau projet de stéphanois

Lire aussi : OM : Adidas revient à Marseille dès 2027, le deal à 50 M€ confirmé

Le verdict des urnes, attendu ce mardi, dira si le projet mené par Stéphane Richard parviendra à conserver sa voix influente à Bruxelles et au-delà. Ou si le LOSC réussira à placer son président au sommet de la hiérarchie européenne des clubs.