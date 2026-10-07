Accueil - Mercato OM - Classique OM-PSG : bilan, records et prochain match en 2027

Le Classique OM-PSG oppose les deux clubs les plus populaires de France. En 113 matchs officiels, le PSG compte 54 victoires, l’OM 35, et 24 rencontres se sont terminées sur un nul, selon le bilan arrêté au 20 septembre 2026.

Les origines du Classique OM-PSG

Le premier match officiel se joue le 12 décembre 1971 au Vélodrome, gagné 4-2 par l’OM. La rivalité prend une autre dimension à la fin des années 1980, quand Bernard Tapie construit le grand OM et que Canal+ rachète le PSG en 1991 pour lui faire face, rappelle l’encyclopédie Wikipédia.

Le 29 mai 1993, trois jours après la victoire de Munich, l’OM bat le PSG 3-1 au Vélodrome, avec notamment un but de la tête de Basile Boli.

Les plus larges scores

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Le record d’écart appartient au PSG, vainqueur 5-0 au Parc des Princes le 8 février 2026, avec un doublé d’Ousmane Dembélé. Paris s’était déjà imposé 5-1 au Vélodrome le 26 février 2017. Côté marseillais, la plus large victoire reste un 4-0 du 28 novembre 1986.

Les matchs marquants

Le 21 mai 2016, le PSG bat l’OM 4-2 en finale de la Coupe de France, pour le dernier match de Zlatan Ibrahimovic à Paris. Le 13 septembre 2020, l’OM gagne 1-0 au Parc grâce à Florian Thauvin, dans un match marqué par cinq expulsions. Ce succès met fin à neuf ans sans victoire marseillaise dans le Classique OM-PSG.

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Le 22 septembre 2025, l’OM s’impose 1-0 au Vélodrome sur un but contre son camp de Marquinhos. C’est sa première victoire à domicile en championnat contre Paris depuis novembre 2011.

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Les meilleurs buteurs du Classique OM-PSG

Zlatan Ibrahimovic détient le record avec 11 buts, devant Kylian Mbappé (9), Edinson Cavani (7) et Pauleta (6). Le meilleur buteur marseillais de l’histoire du Classique est Hervé Florès, avec 5 réalisations.

Les derniers Classiques et le prochain

Le 8 janvier 2026, au Koweït, le PSG remporte le Trophée des champions aux tirs au but après un 2-2. Le 20 septembre 2026, pour la cinquième journée de Ligue 1, Paris gagne 2-1 au Vélodrome. Ferran Torres puis Marquinhos marquent pour le PSG, Timothy Weah est expulsé et l’OM concède sa quatrième défaite de suite en championnat.

Le prochain Classique OM-PSG est programmé le dimanche 7 février 2027 au Parc des Princes, pour la 19e journée de Ligue 1. La date et l’horaire peuvent encore évoluer.

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Questions fréquentes sur le Classique OM-PSG

Quel est le bilan du Classique OM-PSG ?

En 113 matchs officiels, 54 victoires du PSG, 35 de l’OM et 24 nuls.

Quel est le plus large score du Classique ?

PSG 5-0 OM, le 8 février 2026 au Parc des Princes.

Qui est le meilleur buteur du Classique ?

Zlatan Ibrahimovic, avec 11 buts.

Quand a lieu le prochain Classique OM-PSG ?

Le 7 février 2027 au Parc des Princes, sous réserve de la programmation définitive. Toute l’actualité du club est sur notre page OM.