Crise à l’OM : Genesio cible d’une violente campagne interne ?

Le malaise autour de Bruno Genesio prend une nouvelle dimension. En plus des difficultés sportives, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est confronté à une situation en interne qui risque fortement de le contrarier.

Bruno Genesio victime d’une campagne de dénigrement à l’OM ?

L’Olympique de Marseille connait un début de saison inquiétant. En plus des résultats décevants -5 défaites en 6 matchs -, le club phocéen est secoué par une une tempête institutionnelle. Le compte Le Corbeau OM TV met en exergue les fractures profondes qui minent les coulisses de l’OM et son entraîneur Bruno Genesio. Alors que la trêve internationale s’impose comme un moment de répit, l’entraîneur marseillais semble de plus en plus isolé.

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Il ne cache plus sa frustration face à un mercato estival complètement bloqué dans le sens des arrivées. Il réclame publiquement des explications et une prise de parole claire de la part de Frank McCourt concernant la véritable stratégie de la direction. Ces sorties musclées passent très mal auprès de sa hiérarchie. Le directeur sportif Grégory Lorenzi n’aurait pas tout apprécié ses propos.

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Les tensions internes ont d’ailleurs franchi un nouveau cap avec la parution dans la presse d’informations confidentielles visant directement le technicien. Notamment la divulgation de ses émoluments imposants. Une manœuvre que Le Corbeau OM TV n’a pas hésité à qualifier de « campagne de dénigrement de Bruno Genesio est lancée par nos dirigeants. Pourquoi ? Parce qu’ils savent qu’ils ne voudront pas recruter cet hiver, que le football est devenu secondaire à l’OM et qu’ils lui ont menti comme ils l’ont fait aux supporters ».

Un hiver tout aussi rigoureux à l’Olympique de Marseille ?

La source cible sans détour Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Selon ces révélations, ces fuites dans la presse viseraient un seul but : préparer le terrain pour un hiver qui s’annonce tout aussi austère à l’Olympiquie de Marseille. Le club phocéen devant impérativement renflouer ses caisses par de nouvelles ventes.

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Le staff de l’OM se retrouve donc sous une immense pression face à des finances dans le rouge, des résultats décevants et un manque cruel de profondeur d’effectif. Bruno Genesio refuse cependant de jeter l’éponge malgré ce contexte explosif et des rumeurs persistantes sur son avenir.

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Interrogé sur sa situation après le Classico perdu face au PSG (1-2), le technicien de l’OM a rappelé sa détermination à assumer sa part de responsabilités. Bruno Genesio assurait : « une démission ? Je n’en suis pas encore là ». Même s’il pointé le fait qu’il n’était pas normal de voir l’Olympique de Marseille sombrer ainsi à la 17e place du Championnat. Il va d’ailleurs «échanger avec sa direction » dans les prochains jours.