Accueil - Mercato OM - Coup dur pour Troyes : Ouzenadji absent pour la réception de l’OM

L’ESTAC Troyes devra se passer d’Anis Ouzenadji pour la réception de l’OM, programmée ce dimanche à 20 h 45, lors de la 6e journée de Ligue 1. Touché à la cheville gauche avec les U23 algériens, le joueur est victime d’une entorse et sera indisponible pendant au moins quatre semaines.

Troyes : Un absent de poids avant le rendez-vous face à l’OM

La préparation de Troyes pour accueillir l’OM est perturbée par une mauvaise nouvelle. Alors que les Marseillais se déplacent dans l’Aube avec l’ambition de redresser une situation sportive délicate, les Troyens doivent également composer avec un effectif diminué. L’ESTAC confirme le forfait d’Anis Ouzenadji, blessé durant la trêve internationale.

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Cette absence tombe au mauvais moment pour le club. Après cinq journées de championnat, le club aubois occupe la 16e place avec quatre points. La réception des Phocéens représente donc un rendez-vous important pour tenter de relancer la dynamique collective. Mais face à une équipe marseillaise sous pression, chaque indisponibilité risque de peser sur les choix du staff troyen.

Une entorse à la cheville gauche qui impose un arrêt prolongé

Le diagnostic est suffisamment clair pour éloigner Ouzenadji des terrains pendant plusieurs semaines. Victime d’une entorse à la cheville gauche alors qu’il évoluait avec les U23 algériens, le joueur devrait manquer au moins quatre semaines de compétition.

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Une durée qui prive Troyes d’une solution supplémentaire pour les prochaines échéances, au-delà du seul choc contre l’OM, que l’ESTAC jouera dans un maillot spécial. L’évolution de sa blessure et sa capacité à reprendre l’entraînement détermineront la suite de sa convalescence. Pour l’heure, le forfait est acté et le calendrier s’annonce contraignant.

Un effectif troyen diminué, mais quelques renforts disponibles

Ouzenadji n’est pas le seul absent dans les rangs aubois. Ismaël Boura et Yvann Titi sont également indisponibles, ce qui réduit les options à la disposition de l’encadrement troyen. Face à l’OM, qui cherchera à profiter de ce contexte pour repartir sur de meilleures bases, la gestion des ressources disponibles pourrait donc jouer un rôle déterminant.

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Tout n’est cependant pas négatif pour l’ESTAC. Merwan Ifnaoui et Paolo Gozzi sont annoncés disponibles pour intégrer le groupe. Leur présence offre des possibilités supplémentaires au staff, même si elle ne garantit pas un remplacement poste pour poste du joueur blessé. Dans une rencontre où Troyes aura besoin de solidité et d’efficacité, les choix de composition seront particulièrement scrutés.

Quatre semaines d’absence : un calendrier déjà sous tension

Une indisponibilité minimale de quatre semaines représente un véritable enjeu pour Troyes. En fonction du calendrier et de la progression de sa récupération, Ouzenadji pourrait manquer plusieurs rencontres de championnat. Il devrait ainsi théoriquement manquer les matchs contre le RC Lens, Toulouse, Le Mans et le PSG.

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Pour l’ESTAC, l’objectif immédiat est désormais de trouver des solutions sans son joueur blessé et de résister à la pression marseillaise. Pour l’OM, ce forfait constitue un élément de contexte à prendre en compte, mais certainement pas une garantie de succès. Sur le terrain, les absences comptent, encore faut-il transformer cet avantage théorique en résultat concret.