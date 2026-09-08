OM : Richard réagit à une affaire troublante à Marseille

Après la rencontre face à Paris, une accusation d’agression sexuelle fait réagir Marseille. Le club de Stéphane Richard a livré sa position sur cette affaire.

OM : Une affaire d’agression sexuelle éclate après le match contre Paris

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Une sombre affaire secoue l’actualité de l’Olympique de Marseille. Une supportrice, abonnée du stade Vélodrome depuis deux décennies, dénonce des faits d’agression sexuelle survenus lors de défaite de l’OM face au Paris FC (2-3). La victime présumée indique avoir ressenti des attouchements répétés dans son dos durant la première mi-temps, au cœur du virage Nord.

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Elle explique dans une vidée publiée sur la toile avoir constaté la présence de « traces de sperme » sur ses vêtements à la pause du choc OM-Paris FC. Elle s’est « sentie sale comme une merde ». La jeune femme a alerté le service de sécurité et les forces de l’ordre afin d’obtenir justice.

Stéphane Richard et la direction phocéenne apportent leur soutien à la victime

La gravité de la situation a fait réagir la direction de l’OM. Le club présidé par Stéphane Richard a apporté son soutien total envers la victime. Marseille s’engage à coopérer avec les enquêteurs afin de faire toute la lumière cette affaire.

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La direction de l’OM « mettra à disposition tous les éléments en sa possession, collaborera pleinement avec les autorités compétentes et prendra toutes les mesures qui s’imposeront au regard des faits qui pourront être établis », assure-t-elle dans me communiqué publié par RMC Sport.