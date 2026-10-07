ASSE : Un maillot Octobre rose collector contre Rodez et le FC Nantes

L’ASSE dévoilera ce vendredi un maillot collector conçu avec Hummel pour soutenir Octobre Rose, avant de le porter contre Rodez puis le FC Nantes en Ligue 2. Les bénéfices de sa commercialisation, ainsi que les fonds issus des enchères des maillots portés, seront reversés à la Ligue contre le cancer.

ASSE : Un maillot rose pour une cause qui dépasse le football

L’ASSE prépare une opération particulière à l’occasion d’Octobre Rose. Le club stéphanois présentera ce vendredi une tunique spécialement imaginée avec son équipementier Hummel. Ceci, avant de la voir apparaître sur les épaules de ses joueurs dès le lendemain contre le Rodez Aveyron Football. D’après Sportune, le maillot sera commercialisé en quantité limitée après sa révélation. Le média précise que « les bénéfices de sa vente seront ensuite reversés à la Ligue contre le cancer ».

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Cette initiative ne restera toutefois pas cantonnée à une seule rencontre. Les joueurs de Ian Cathro porteront également cette tunique lors du match suivant face au FC Nantes, toujours dans le cadre de la Ligue 2. Le dispositif sera ensuite prolongé par l’équipe féminine de Yannick Chandioux, qui arborera à son tour le maillot à partir du 18 octobre, lors de la réception du FC Metz en Seconde Ligue. Une manière pour le club de faire du terrain un véritable relais de sensibilisation.

Une tunique collector avant une opération solidaire plus large

Au-delà de la vente classique, l’AS Saint-Etienne prévoit de donner une seconde vie aux maillots utilisés lors des rencontres. Les équipements portés ou préparés pour les équipes masculine et féminine seront mis aux enchères à la fin du mois. Les sommes récoltées seront reversées par ASSE Cœur-Vert au Comité Loire de la Ligue contre le cancer, transformant ainsi des pièces sportives en objets directement associés à une cause de santé publique.

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Le club ne compte d’ailleurs pas limiter son engagement au maillot. Des micro-dons seront proposés lors de l’achat des billets, tandis qu’une campagne de sensibilisation sera menée à Geoffroy-Guichard. Des conférences et des ateliers consacrés à la prévention sont également prévus. Le club du Forez entend ainsi profiter de sa visibilité pour rappeler que le dépistage reste l’un des enjeux majeurs d’Octobre Rose.

De Rodez à Nantes, un calendrier qui donne du poids au message

Le choix des deux premières rencontres est particulièrement visible. Le maillot fera son apparition contre Rodez, puis sera de nouveau porté face au FC Nantes. Deux rendez-vous de championnat qui permettront à l’opération de toucher un public différent à chaque fois. Le football devient ici le support d’un message qui dépasse largement les considérations sportives.

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L’opération prendra ensuite une dimension supplémentaire avec l’équipe féminine. Le 18 octobre, les joueuses stéphanoises porteront elles aussi la tunique face au FC Metz. L’initiative couvre donc plusieurs équipes du club et plusieurs journées de compétition, avec une logique commune : utiliser l’exposition de l’AS Saint-Etienne pour parler prévention, dépistage et solidarité.

Une opération qui ajoute du sens à la saison stéphanoise

Pour le club stéphanois, cette campagne intervient à un moment où chaque rencontre de Ligue 2 compte évidemment sur le plan sportif. Mais pendant quelques jours, les enjeux dépasseront le résultat inscrit au tableau d’affichage. Une victoire fera toujours plaisir aux supporters, mais un maillot vendu ou mis aux enchères pour soutenir la lutte contre le cancer aura une portée différente.

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Le club stéphanois devra encore préciser les détails commerciaux de cette tunique, notamment son prix de vente et les modalités exactes des enchères. Une chose est déjà établie : le maillot ne sera pas seulement un équipement porté pendant quelques matchs. Entre sa disponibilité limitée, son passage sur le terrain et sa mise aux enchères, il devrait rapidement devenir une pièce symbolique de cette campagne Octobre Rose à Saint-Étienne.