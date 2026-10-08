Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : Un Sud-africain ciblé pour remplacer Tylel Tati

Le FC Nantes aurait identifié Malibongwe Khoza, jeune défenseur central sud-africain de 22 ans, comme piste pour compenser la longue absence de Tylel Tati. Le joueur de Mamelodi Sundowns est également suivi par d’autres clubs, alors que le mercato hivernal se rapproche.

Mercato FC Nantes : Une piste venue des Sundowns pour renforcer l’arrière-garde

Le FC Nantes doit déjà composer avec un sérieux contretemps après la blessure de Tylel Tati. Le jeune défenseur, touché au ménisque avec l’équipe de France, est annoncé absent durant environ trois mois. Pour compenser cette absence, les Canaris auraient commencé à explorer différentes pistes en vue du prochain mercato, avec notamment le nom de Malibongwe Khoza qui apparaît dans les radars nantais, selon Ekrem Konur.

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Le journaliste turc, spécialiste du mercato, indique que le défenseur de Mamelodi Sundowns suscite plusieurs intérêts en Europe. Selon lui, La Gantoise et le SV Ried suivent également le joueur sud-africain. Autrement dit, le FC Nantes n’est pas seul à avancer sur ce dossier. La concurrence pourrait donc rapidement donner un peu de piment à une opération encore loin d’être conclue.

Khoza, un profil qui commence à franchir les frontières

À seulement 22 ans, Malibongwe Khoza possède déjà une expérience intéressante au plus haut niveau sud-africain. Formé à l’académie de développement de Mamelodi Sundowns, le défenseur a intégré l’équipe première et effectué ses débuts avec les Brazilians en 2024. Depuis, il a disputé 50 rencontres avec le club, tout en inscrivant quatre buts malgré son positionnement défensif.

Son parcours commence également à prendre une dimension internationale. Khoza compte quatre sélections avec l’Afrique du Sud, ce qui renforce naturellement son profil auprès des clubs européens à la recherche d’un défenseur encore jeune mais déjà confronté au football de haut niveau. Un joueur longiligne suivi désormais par plusieurs formations européennes.

Nantes face à une concurrence déjà bien installée

Le FC Nantes devra toutefois avancer avec prudence. La Gantoise aurait également ciblé Khoza pour compenser la blessure de Mouhamed Ngom, annoncé indisponible pendant au moins six mois en raison d’une rupture des ligaments croisés. Le club belge disposerait donc d’une raison sportive très concrète de vouloir accélérer sur ce dossier.

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Le SV Ried apparaît lui aussi parmi les prétendants cités autour du défenseur des Bafana Bafana. À ce stade, aucune offre officielle du FC Nantes n’a été formulée et aucun accord contractuel n’est proche pour le voir débarquer en Loire Atlantique. Le club nantais a donc simplement placé le joueur sur sa liste de cibles, ce qui laisse encore beaucoup de chemin avant une éventuelle arrivée en France.

Une valeur estimée à moins d’un million d’euros

Autre élément susceptible d’attirer l’attention des recruteurs nantais, l’évaluation financière de Khoza. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à environ 850 000 euros. Un montant qui pourrait rendre le dossier particulièrement intéressant pour un club qui souhaite renforcer sa défense sans se lancer immédiatement dans une opération financière démesurée.

Il faut néanmoins distinguer une estimation de marché d’un prix réellement négocié. Khoza est sous contrat avec Mamelodi Sundowns et son statut de jeune international sud-africain pourrait permettre à son club de réclamer davantage. Le FC Nantes devra donc mesurer le coût réel d’une éventuelle offensive, surtout face à la concurrence européenne.

Tati absent, la défense nantaise cherche une solution

La blessure de Tylel Tati constitue le principal élément déclencheur de cette réflexion. Son indisponibilité estimée à trois mois oblige Nantes à anticiper une période durant laquelle les solutions défensives pourraient être davantage sollicitées.

L’idée d’un recrutement hivernal apparaît donc cohérente, même si elle dépendra de l’évolution de l’effectif et des opportunités disponibles. Malibongwe Khoza représente une piste à suivre plutôt qu’un transfert déjà acté. Son âge, ses quatre sélections internationales et ses 50 apparitions avec Mamelodi Sundowns lui donnent des arguments solides.

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Mais entre l’intérêt supposé du FC Nantes, la concurrence de La Gantoise et du SV Ried et les exigences de son club, le dossier reste ouvert. Les prochaines semaines permettront surtout de savoir si les Canaris passent véritablement de l’observation à l’offensive.