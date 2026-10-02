Grosse tuile au FC Nantes, Tylel Tati absent jusqu’en 2027 ?

Sorti sur civière lors du match de l’équipe de France U19 face à la Turquie, Tylel Tati vient d’être fixé sur son sort. Le défenseur central du FC Nantes va manquer plusieurs mois de compétition.

Blessé à un ménisque, le défenseur du FC Nantes Tylel Tati absent trois mois

Le FC Nantes a reçu une mauvaise nouvelle concernant Tylel Tati ce vendredi soir. Blessé après un contact lors du match amical entre l’équipe de France U19 et la Turquie (victoire 2-1), le défenseur central des Canaris a passé des examens médicaux. Ces derniers ont révélé une atteinte au ménisque. En effet, selon les informations relayées par le journal L’Équipe, le joueur de 18 ans va être opéré dans les prochains jours.

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Au vu de la situation, le protégé de Grégory Poirier va être éloigné des terrains pour environ trois mois, renvoyant son retour à la compétition en fin d’année 2026, voire jusqu’en début 2027, selon l’évolution de sa récupération. « Dans une période de flou sur et en dehors des terrains, le FC Nantes n’avait certainement pas besoin de cela.

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Touché au ménisque face à la Turquie avec l’équipe de France des moins de 19 ans jeudi (2-1), le défenseur Tylel Tati devrait être opéré dans les prochains jours. Son absence est estimée à trois mois. Révélation nantaise de la phase aller l’anc dernier, le jeune central (18 ans) avait été proche de s’engager à Chelsea l’hiver dernier », écrit le quotidien sportif.

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C’est un gros coup dur pour Tylel Tati pour sa valeur marchande, qui n’est plus ce qu’elle était il y a quelques mois. Le jeune défenseur avait été la révélation de la première partie de saison dernière, ce qui avait poussé Chelsea à faire une offre de 30 millions d’euros pour le recruter en janvier dernier. Dans la foulée, Tati avait vu son temps de jeu baisser sur la deuxième partie du championnat.

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En Ligue 2, il avait débuté les deux premiers matches avant de ne plus quitter le banc de touche, après une erreur fatale à Laval. Maintenant, il lui faudra attendre janvier pour retrouver les terrains. Cantonné au banc de touches depuis sa terrible erreur lors de la deuxième journée de Ligue 2 à Laval, le natif de Champigny-sur-Marne n’est pas près de rejouer sous les couleurs jaune et vert avant un certain moment. Il ne pourrait même revenir qu’en 2027 sur les terrains.

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