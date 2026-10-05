Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Poirier cherche la solution en attaque avant Reims

Entraîneur du FC Nantes, Grégory Poirier doit corriger un problème récurrent avant de recevoir le Stade de Reims samedi prochain. Ses joueurs se créent de nombreuses occasions, mais ils peinent trop souvent à les transformer.

FC Nantes : Grégory Poirier confronté à un manque de réalisme

Opposé ce samedi face au FC Lorient en amical, le FC Nantes a quitté la pelouse sur une défaite (2-1). Les Canaris ont tout de même livré une copie globalement rassurante, comme l’indique Ouest France. Cette défaite laisse en effet un goût amer, car elle remet en lumière une défaillance observée à plusieurs reprises au FC Nantes en ce début de saison. Il est question du manque de réussite et de précision lorsqu’il s’agit de conclure.

Le consultant de TéléNantes Maxence Jamin a résumé le sentiment général : une prestation solide mais des gestes encore trop imprécis dans les derniers mètres. Maxence Jamin poste ceci sur son compte X : « Oui, dans l’ensemble, un match plutôt solide et encourageant, mais toujours une inefficacité dans les derniers gestes ». Un constat que partagent de nombreux observateurs du club nantais.

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L’équipe entraînée par Grégory Poirier construit, se crée des situations, alterne de bonnes séquences, sans pour autant parvenir à punir leurs adversaires. Ce manque de réalisme surprend de plus en plus. Surtout que la direction sportive a mis des moyens pour densifier l’attaque

Les recrues offensives peinent à convaincre

Killian Corredor et Thomas Robinet ont été recrutés cet été afin d’apporter davantage de poids et de justesse en attaque. Tandis que Mathieu Cafaro offre une option offensive supplémentaire à Grégory Poirier. L’entraîneur nantais dispose donc de solutions variées dans le secteur offensif. Il reste à les voir se traduire concrètement sur la pelouse, là où les points se jouent.

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Le coach du FC Nantes devra vite régler ce problème. Car ce samedi à 14h, les Canaris retrouvent la pelouse de la Beaujoire pour y affronter le Stade de Reims. Cette affiche comptant pour la 8eme journée de Ligue 2 sera très importante pour la suite de la saison. Les troupes de Grégory Poirier n’auront pas le droit de multiplier les erreurs dans la zone de vérité face au troisième du championnat.

Une rencontre décisive pour les Canaris

Cette rencontre FC Nantes-Reims servira de test grandeur nature. Le contenu proposé face à Lorient a certes permis de nourrir un certain optimisme. Mais seuls les résultats viendront confirmer ou non les progrès réalisés sur les bords de l’Erdre. Grégory Poirier devra trouver la clé pour transformer la domination ou les temps forts de son équipe en buts.

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L’entraîneur du FCN doit éviter que ce défaut récurrent ne finisse par peser lourdement au classement. Nantes doit désormais trouver l’équilibre, sous peine de voir ses bonnes intentions se transformer en regrets répétés.