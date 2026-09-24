FC Nantes vs Dunkerque : Victor Mayela suspendu face à Nantes

Le technicien du FC Nantes, Grégory Poirier enregistre une bonne nouvelle avant le choc face à Dunkerque en Ligue 2. Victor Mayela est suspendu pour ce choc.

FC Nantes : Dunkerque privé de Victor Mayela face au FCN ?

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant les matchs de la 8e et 9e journée de Ligue 2. Victor Mayela est out pour le déplacement de l’USL Dunkerque à la Beaujoire. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) lui a infligé cette sanction.

Le jeune roc avait été exclu dès la 11e minute de la rencontre face à Pau. Le Franco-Congolais avait alors stoppé une occasion de but manifeste des Béarnais, une intervention qui lui avait valu un carton rouge direct. Réunie mercredi, la commission de discipline a retenu une suspension de deux rencontres à son encontre.

Victor Mayela absent face à Nantes ?

Victor Mayela manquera donc les deux prochains rendez-vous de Dunkerque en championnat. Il ne sera pas disponible pour la réception d’Annecy, lors de la 8e journée, mais également pour le déplacement à Nantes, lors de la 9e journée.

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Cette absence représente un coup dur pour l’USL Dunkerque. Depuis le début de la saison, Mayela occupe en effet une place importante dans le dispositif défensif de son équipe. Le jeune roc avait débuté six des sept premières rencontres de Ligue 2. Son absence obligera donc le staff dunkerquois à revoir ses choix dans l’axe de la défense pour les deux prochaines journées.

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Formé à l’AJ Auxerre, Victor Mayela connaît sa deuxième saison sous les couleurs de Dunkerque. Il a rejoint le club nordiste à l’été 2025 et s’y est progressivement installé. Son parcours international est également à suivre puisqu’il a porté le maillot de la République démocratique du Congo chez les Espoirs. Il compte actuellement une sélection avec l’équipe nationale congolaise.

Armel Zohouri également absent face à Nantes ?

Le FC Nantes reçoit également une autre bonne nouvelle. Un autre défenseur ne sera pas disponible pour la 8e journée. Il s’agit d’Armel Zohouri, l’arrière droit du Stade de Reims. Le joueur a lui aussi été sanctionné par la commission de discipline de la LFP après son expulsion lors de la rencontre face à Montpellier, vendredi dernier. Zohouri avait reçu deux avertissements au cours de cette rencontre, conclue sur un score de 1-1. Son deuxième carton jaune avait entraîné son exclusion.

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La commission a ensuite confirmé sa suspension, ce qui l’empêchera, comme Mayela, de prendre part au déplacement à Nantes après la trêve internationale. Pour Grégory Poirier, ces deux suspensions constituent donc des éléments à prendre en compte dans la préparation des 8e et 9e journées. L’entraîneur nantais connaît désormais deux joueurs qui ne seront pas présents face à son équipe.