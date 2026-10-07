Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes : Le projet de Paulo Tavares inquiète-t-il ?

La possible vente du FC Nantes à Paulo Tavares entre dans une phase décisive. Le repreneur portugais devra présenter un projet très solide devant la DNCG avant d’obtenir son feu vert. Quelques doutes émergents déjà.

Vente du FC Nantes : Paulo Tavares recalé par la DNCG ?

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouveau rebondissement. Et il n’a rien de rassurant pour Paulo Tavares. Même s’il a obtenu l’accord de Waldermar Kita, le projet mené par l’acquéreur portugais doit encore franchir plusieurs étapes. L’examen de la DNCG notamment. Cette phase promet d’être difficile à surmonter.

Pour autant, rien n’indique que le dossier mené par Paulo Tavares soit déjà condamné. Invité sur le plateau de TéléNantes, Pierre-Yves Leroux a rappelé l’importance de cet examen. Le journaliste de RMC Sport indique : « ça va être leur premier dossier de rachat en Ligue 1. Je pense que la DNCG va être attendue au tournant. Il va falloir que le dossier soit très sérieux ».

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En d’autres termes, Paulo Tavares devra présenter au gendarme financier du football français un dossier particulièrement sérieux, solide et crédible. Le contexte joue aussi contre le futur repreneur. Le consultant Emmanuel Merceron estime que « le projet arrive au mauvais moment ». La DNCG ayant été critiquée après les affaires de Bordeaux et de Lyon.

Cinq ans de garanties et deux scénarios sportifs

Emmanuel Merceron rappelle que l’instance dispose dorénavant d’un réel « pouvoir et pourrait vouloir faire l’exemple ». Le point de vigilance principal sera sans aucun doute la garantie financière sur cinq ans. Paulo Tavares devrait démontrer qu’il peut soutenir le FC Nantes quelle que soit sa trajectoire sportive.

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Concrètement, il lui faudrait bâtir un plan adapté à une saison en Ligue 1, mais aussi un autre pensé pour la Ligue 2. À ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que la DNCG refusera le projet de Paulo Tavares. Même si les déclarations recueillies sur le plateau de TéléNantes traduisent une certaine forme de scepticisme. Elles n’annoncent pas encore de décision défavorable.

Rien n’est encore tranché

Le calendrier reste lui aussi à clarifier. Plusieurs étapes doivent encore être franchies avant que la finalisation de la vente du FC Nantes. Chaque élément transmis comptera. Solidité des fonds, garantis sur cinq ans, crédibilité du plan sportif, tout sera passé au crible pour éviter de fragiliser durablement les Canaris.

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L’enjeu de ce rachat dépasse largement le cadre administratif. Un changement de propriétaire ne peut aboutir que si les garanties présentées rassurent pleinement l’autorité de contrôle. Un refus, ou même un simple retard, prolongerait l’incertitude autour du FCN.