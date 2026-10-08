Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG doublé par le Genoa pour le prodige Blandina

Le PSG s’est intéressé à Noham Blandina, milieu de terrain de 16 ans formé au Club Bruges, mais le jeune Italien a finalement choisi de rejoindre le Genoa. Son arrivée en Italie a été officialisée mardi, après six années passées au sein du centre de formation belge.

Mercato : Blandina, un talent de 16 ans qui échappe finalement au PSG

À seulement 16 ans, Noham Blandina attirait déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens. Formé pendant six années au Club Bruges, le milieu de terrain a quitté la Belgique à la mi-septembre pour poursuivre sa progression au Genoa, un changement officialisé par le joueur lui-même sur son compte Instagram. Le PSG faisait partie des formations intéressées par son profil, mais Paris n’a finalement pas réussi à convaincre le jeune joueur.

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A l’instar de la Gazzetta Regionale, la presse italienne rapporte également l’intérêt du PSG, ainsi que celui de la Juventus, pour le joueur né en 2010. Le principal intéressé a d’ailleurs confirmé son enthousiasme pour cette nouvelle étape sur Instagram. « Très heureux de rejoindre le Genoa et de commencer cette nouvelle aventure », a-t-il écrit après sa signature.

Pourquoi le Genoa a-t-il pris le dessus dans ce dossier ?

Le choix du Genoa constitue une petite victoire pour le club italien dans un dossier où plusieurs écuries prestigieuses avaient manifesté leur intérêt. Blandina a ainsi privilégié un projet italien pour poursuivre son développement, alors que le PSG et la Juventus figuraient parmi les prétendants annoncés. À cet âge, le choix d’un environnement de formation peut peser lourd, parfois davantage qu’un blason particulièrement prestigieux.

Le milieu de terrain a lui-même entretenu la piste parisienne en likant sur Instagram une publication évoquant l’intérêt du PSG et de la Juventus. Ce geste ne constitue évidemment pas une confirmation officielle des négociations, mais il illustre l’attention portée à son profil.

Noham Blandina, un jeune polyvalent à fort potentiel

Blandina est présenté comme un milieu technique, doté d’une bonne lecture du jeu et capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu. Une polyvalence particulièrement intéressante à son âge, alors que sa formation reste encore en construction. Après avoir été développé en Belgique, il va désormais découvrir le cadre italien au sein du centre de formation du Genoa.

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Son parcours international apporte également un éclairage intéressant sur son profil. Malgré ses années passées au Club Bruges, le jeune joueur évolue avec les sélections italiennes et figure notamment dans les rassemblements des U16 en 2026, selon la Fédération italienne. Il possède par ailleurs des attaches avec la Belgique et le Maroc, pays d’origine de sa mère.

Le PSG peut-il regretter de ne pas avoir bouclé l’opération ?

Pour le club parisien, ce dossier rappelle surtout la difficulté de miser sur les jeunes talents avant qu’ils n’explosent au plus haut niveau. Le Paris SG dispose d’une politique de recrutement particulièrement attentive aux profils précoces, mais l’intérêt d’un grand club ne garantit jamais la signature.

Blandina avait également la Juventus sur les rangs, preuve que son profil avait déjà dépassé le simple cadre belge. Le Genoa récupère donc un joueur de 16 ans dont le potentiel est déjà surveillé à l’échelle européenne. Mais entre une promesse repérée dans les catégories de jeunes et une carrière professionnelle réussie, le chemin reste immense.

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Le véritable verdict ne sera pas rendu sur Instagram ou au moment de la signature, mais dans quelques années, lorsque Blandina devra transformer ses qualités techniques en performances chez les professionnels. Pour le PSG, le dossier est donc refermé pour l’instant, sans que cela signifie nécessairement que son nom disparaisse définitivement des radars parisiens.