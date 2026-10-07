Mercato PSG : JJ Gabriel courtisé malgré ses exigences élevées

La direction du PSG reste toujours à l’affût pour le jeune prodige du Manchester United, JJ Gabriel. Sauf que la concurrence et les exigences de son entourage compliquent la tâche aux Parisiens.

Mercato : Le PSG reste à l’affût pour le très convoité JJ Gabriel

Luis Enrique n’a jamais caché son goût pour les jeunes pépites capables de s’adapter à ses principes de jeu. L’entraîneur du Paris Saint-Germain répète à qui veut l’entendre que la confiance est le socle de son groupe. Il déclarait en conférence de presse : « je donne beaucoup de confiance à mon groupe ». Cette philosophie explique en grande partie pourquoi le nom de JJ Gabriel revient avec insistance du côté du PSG.

Le milieu offensif, qui a fêté ces 16 ans mardi, est considéré comme le joueur le plus prometteur de Manchester United. Son dernier fait d’armes parle pour lui : un triplé en Youth League en moins de 45 minutes face à Sabah FC (5-0). La notoriété de JJ Gabriel dépasse déjà le cadre du terrain. Et ses performances – 5 buts et 2 passes décisives en 3 matchs – cette saison attirent les regards de grosses écuries européennes.

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Surtout que JJ Gabriel aurait renoncé à signer son premier contrat professionnel avec les Red Devils. Quatre clubs se livrent une bataille à distance pour arracher sa signature : le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Tous, selon le Daily Telegraph, ont déjà rencontré l’entourage du joueur. Ce dernier aurait confié ses intérêts à l’agent Ali Barat, propriétaire d’Epic Sports.

Des exigences salariales à sept chiffres

Cette piste s’inscrit dans la stratégie défendue par Luis Campos et Luis Enrique au PSG. Elle consiste à repérer tôt les futures stars pour les former à Paris. Sauf que rien n’est joué. Manchester City figurerait aussi parmi les prétendants. Autre obstacle, et non des moindres : l’entourage du joueur serait très gourment dans les négociations.

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The Times rapporte que le Bayern Munich aurait été refroidi par une demande salariale à sept chiffres. Le clan Gabriel réclamerait au minimum un million d’euros, sans que l’on sache s’il s’agit d’un montant mensuel ou annuel. La source ne le précise pas.

Le Real Madrid et le FC Barcelone en pole position

Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, ajoute que les Bavarois n’ont pas abandonné cette piste, et encore moins le PSG. Même si le Real Madrid et le Barça apparaîtraient aujourd’hui comme les options les plus concrètes. Ces géants espagnol seraient prêts à assumer un package comprenant gros salaire, bonus et prime à la signature pour JJ Gabriel.

🚨🆕 JJ Gabriel, Manchester United’s 15 y/o gem who turns 16 tomorrow, is set to receive a Cypriot passport in the near future, if all goes to plan.



A free transfer in January is planned and therefore possible. #MUFC



Real Madrid and Barcelona are currently very concrete – both… pic.twitter.com/Oi7nPNmS3T — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 5, 2026

Ce dernier est en position de force. Pouvoir quitter Manchester United librement rend son profil très attractif pour ses courtisans. En plus de son salaire, son entourage réclame logiquement une prime à la signature. Le montant exact n’a pas filtré, mais il sera forcément élevé. Il reste à savoir si Paris voudra surenchérir.

Le Paris Saint-Germain à des arguments à faire valoir

Le double champion d’Europe dispose d’arguments solides. Luis Enrique a souvent défendu la jeunesse, allant jusqu’à affirmer « Je n’aime pas qu’on critique les jeunes ». Son discours sur le mercato reste tout de même mesuré. Le club est ouvert à tout, mais « il n’y a pas d’urgence ». Cette prudence pourrait bien être un atout, le temps que le dossier se clarifie.

Le Paris Saint-Germain reste donc dans la course pour JJ Gabriel. Entre la concurrence espagnole, la persévérance bavaroise et des exigences financières hors normes, le PSG devra faire preuve de générosité. Les Parisiens devront être convaincants. sans doute davantage par leur projet sportif que par le chèque.

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Ce dossier JJ Gabriel a toutes les chances d’animer le prochain mercato d’hiver. Tant de grands clubs européens se disputent pour un jeune prodige.